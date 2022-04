Flamengo perto de desistir de Andreas Pereira

A diretoria do Flamengo não assinou o documento da compra em definitivo de Andreas Pereira, por 60 milhões reais. Segundo veículos especializados, o rubro-negro tinha a opção e desistiu do belga brasileiro. O empréstimo do atleta termina em junho.

Desde a falha na prorrogação da final da Libertadores, que culminou com o gol do título do Palmeiras nos pés de Deyverson, Andreas não conseguiu voltar a atuar bem. Na atual temporada, o meio campo voltou a falhar no clássico contra o Vasco, e se mostrava muito inseguro e sem confiança durante as partidas.

Por isso, perdeu posição para João Gomes, jovem volante que está se destacando em 2022. Na análise do técnico Paulo Sousa, Andreas Pereira hoje é reserva. Dessa forma, para a diretoria do Fla, não vale o investimento milionário para um jogador que será opção ao longo da temporada.

Zagueiros próximos de retornar

Se recuperando de lesões, os defensores Rodrigo Caio e Pablo realizaram exercícios específicos no Ninho do Urubu, e estão na fase de transição para as atividades com bola. Sob o comando do preparador físico Lluis Sala, os jogadores devem ficar disponíveis em breve para o treinador português.

Os dois zagueiros tiveram problemas no joelho. Enquanto Rodrigo teve complicações de uma cirurgia realizada em 2021, e se reapresentou com desequilíbrio muscular, Pablo se lesionou no primeiro dia de treino. A estreia de ambos na temporada é aguardado com ansiedade pelos torcedores.

Foto: Andreas Pereira começou como titular na estria do Brasileirão – Gilvan de Souza / Flamengo