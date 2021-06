Flamengo perde para o Juventude fora de casa por 1 a 0 pelo Brasileirão

Em jogo marcado pelo gramado cheio d’água por causa da forte chuva que caiu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Juventude venceu o Flamengo por 1 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi. O gol foi marcado por Matheus Peixoto, que acertou um belo chute de fora da área, sem chance de defesa para o goleiro Diego Alves.

A vitória fez o time gaúcho ficar empatado com o Flamengo em número de pontos, ambos com 9. Mas a equipe carioca leva a vantagem no critério de saldo de gols, 2 a 1. Além disso, o Rubro-Negro tem um jogo a menos na competição.

As condições do gramado ajudaram o time da casa, que entendeu melhor as condições do campo e jogava nos erros do Flamengo. A equipe carioca começou errando logo aos 5 minutos, quando o zagueiro Gustavo Henrique dominou em frente à área, Castilho roubou a bola e arriscou de longe, mas Diego Alves espalmou. E foi dessa forma que o Juventude abriu o placar.

Aos 24 minutos, Matheuzinho tentou um recuo para Gustavo Henrique na defesa, mas o passe rasteiro parou no meio do caminho, em uma poça d’água. Matheus Peixoto ficou com a bola e chutou de primeira no canto esquerdo, sem chances para Diego Alves.

Com a vitória, o time gaúcho manteve um tabu, que é a de não perder para o Flamengo em casa há 23 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 1997, quando o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com gol do atacante Rodrigo, que fazia dupla de ataque com Romário na ocasião.

