Flamengo perde para o Fortaleza, lanterna do Brasileirão

O Flamengo perdeu de 2 a 1 com o Fortaleza, lanterna do Brasileirão, na tarde deste domingo (5), no Maracanã. Robson abriu o placar para os visitantes na primeira etapa, mas Éverton Ribeiro igualou antes do intervalo. Mas nos acréscimos, Hércules aproveitou nova falta de atenção e garantiu a primeira vitória do Leão da Pici. O resultado fez o Rubro-Negro cair para décima posição.

Mesmo contando com o apoio incondicional de 63 mil flamenguistas, foi o Leão da Pici quem se impôs na etapa inicial. Robson teve duas grandes chances, mas mandou para fora. Na terceira, o atacante não perdoou a falta de concentração e as bobeadas em sequência da defesa do Fla. William Arão saiu jogando errado aos 27’’, Jussa aproveitou e deixou Robson de cara pro gol, superando Hugo.

A equipe de Paulo Sousa também não se encontrou no ataque, com poucas chances criadas. Mas antes do intervalo, nos acréscimos do primeiro tempo, a oportunidade apareceu. Éverton Ribeiro tabelou na entrada da área, e recebeu livre, batendo de primeira para empatar.

No segundo tempo, o técnico português fez três alterações: entraram David Luiz, Vitinho e Thiago Maia, nos lugares de Pablo, João Gomes e Arão, que fizeram uma má partida. O Flamengo melhorou e quase conseguiu a virada. Primeiro, Benevenuto derrubou Pedro e o pênalti foi confirmado pelo VAR. O próprio atacante foi para a cobrança, deslocou o goleiro, mas acertou a trave.

Ainda que estivesse melhor, o confronto permaneceu aberto. Mas os melhores momentos eram dos mandantes. Aos 22’, Andreas cruzou na intermediária e Vitinho surgiu dentro da área para cabecear, mas Marcelo Boeck defendeu com segurança. Em seguida, o Fortaleza chegou com perigo com Hércules desviando cruzamento pela esquerda, mas Hugo salvou defendendo à queima-roupa.

No fim, Andreas Pereira criou uma boa chance para Pedro, que não dominou, mas a bola sobrou para Matheuzinho chegar batendo, tirando tinta da trave. Nos acréscimos, porém, os visitantes quem foram felizes. Em nova falha da zaga, dessa vez Filipe Luís, que entrou na segunda etapa, errou o passe e gerou contra-ataque. Romero conseguiu finalizar, Hugo defendeu, mas no rebote, Hércules acertou um chute forte, sem chances para o goleiro.

2 a 1 para o lanterna da competição, que conquistou a primeira vitória no Brasileirão em pleno Maracanã. Os 63 mil gritos de apoio viraram cobranças e xingamentos direcionados a Paulo Sousa, Marcos Braz e Rodolfo Landim.