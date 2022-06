Flamengo perde a segunda seguida no Brasileiro

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, na noite de hoje (08), em São Paulo, e intensifica a crise no futebol do clube. Luan Cândido aproveitou a desatenção da zaga e marcou o único gol da partida. Na segunda etapa, o autor do gol foi expulso após agressão sobre Matheuzinho. Com o resultado, o Rubro-Negro continua com 12 pontos, e está a um ponto da zona de rebaixamento.

O time mandante aproveitou que estava jogando sob seus domínios e comandou as ações ofensivas com mais posse de bola. Logo deu resultado aos 16 minutos. Em cobrança de falta, Andreas Pereira afastou mal e Luan Cândido apareceu sozinho para abrir o placar. O Bragantino ainda ampliou depois que Hugo defendeu cabeçada de Praxedes, e no rebote Helinho marcou. No entanto, havia impedimento no momento da primeira finalização.

O Flamengo teve dificuldades para criar, novamente sem Arrascaeta em campo. Mas antes do intervalo, o Rubro-Negro teve chances de empatar. Primeiro, Gabigol bateu cruzado e Cleiton defendeu. Na sequência, Éverton Ribeiro cruzou e Vitinho, sozinho, errou o gol sem goleiro. Foi a melhor chance do Fla de empatar a partida.

No segundo tempo, o Massa Bruta teve outra oportunidade de marcar o segundo, que em uma “Lei do Ex”. Helinho cobrou escanteio e Natan subiu sozinho, mas acertou a trave. O zagueiro foi formado nas categorias de base do clube da Gávea. Na sequência, Andreas Pereira foi derrubado dentro da área pelo defensor e o pênalti foi marcado. Contudo, o VAR observou que o meio campo estava impedido, e voltou atrás na decisão.

Por fim, a expulsão de Luan Cândido, autor do gol, deu sobrevida ao Rubro-Negro. O lateral do Bragantino acertou o rosto de Matheuzinho, e foi para o vestiário após nova interferência do árbitro de vídeo. Porém, ao problema na criação de jogadas dos visitantes persistiu. A melhor chance de igualar ocorreu apenas nos acréscimos. Após pressão, a bola foi cruzada na área e William Arão apareceu para cabecear, mas Cleiton garantiu a vitória dos mandantes. A primeira, depois de um mês inteiro de resultados negativos do Red Bull Bragantino, que estava sem vencer há nove partidas.