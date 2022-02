Flamengo pensa na contratação de Santos para fazer milagres no gol

Goleiro de 31 anos, Santos teve o aval do técnico Paulo Sousa e a diretoria do Flamengo deve fazer uma investida no jogador do Athletico-PR. Segundo informação do GE, o treinador falou abertamente para Marcos Braz e Bruno Spindel que deseja um goleiro mais pronto que Hugo Sousa. O jovem arqueiro falhou recentemente na derrota contra o Fluminense, porém é visto como futuro goleiro titular do time da Gávea.

De olho no mercado, a dupla de dirigentes ainda está retornando da Europa, após sacramentar a compra definitiva do meio campo Andreas Pereira por R$ 60 milhões de reais. Contudo, a cúpula do futebol rubro-negro deve negociar com o time paranaense somente depois da Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG, no dia 20 de fevereiro na Arena Pantanal. Além disso, o Athletico-PR também joga uma decisão importante contra o Palmeiras, pela Recopa Sul-Americana, nos dias 23 deste mês, e 3 de março. Por isso, negociação de Santos com o Flamengo, vão se intensificar depois dessas duas finais.

O goleiro que completa 32 anos em março, tem passagens pela Seleção Brasileira e foi campeão olímpico recentemente em Tóquio. As principais características de Santos é a segurança que passa dentro da meta. Tanto com as mãos, quantos com os pés, fator que o colocou no radar do Fla, anteriormente, e fez Paulo Sousa pedir a contratação. Por fim, o rubro-negro carioca deve esbarrar num valor fora da realidade na multa rescisória do atleta, que possui contrato até 2023. Até mesmo de times com poderio econômico forte.