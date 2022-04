Flamengo mantém 100% de invencibilidade na Libertadores

Com fome de vitória, o Flamengo superou o Talleres hoje (12), no Maracanã, por 3 a 1, pela segunda rodada da Libertadores. Gabigol, de pênalti e Éverton Ribeiro abriram 2 a 0, e Fértoli descontou antes do intervalo. Na segunda etapa, o meio campo voltou a marcar e fechou o marcador. O time da Gávea se isolou na liderança do Grupo H com seis pontos.

Apesar da superioridade no placar final, foi o time argentino que assustou primeiro. Em bola levantada na área, Santos mostrou porque foi contratado, e defendeu com segurança. O Fla então se lançou ao ataque, sob a batuta de Arrascaeta. O uruguaio primeiro recebeu dentro da área, girou e bateu. A bola desviou, mas tirou tinta do gol. Na sequência, o camisa 14 chegou com perigo de novo, mas foi derrubado dentro da área. Penalidade máxima marcada, e garantia de gol de Gabigol, que facilmente deslocou o goleiro Herrera.

O Flamengo era melhor, e fez por merecer o segundo gol, ainda na primeira etapa. Bruno Henrique chegou pela esquerda e tocou para o meio procurando Arrascaeta. A bola, contudo, foi para Éverton Ribeiro, que bateu de primeira e acertou o cantinho. Na comemoração, o capitão vibrou muito. Antes do início do jogo, o meio campo tinha sido vaiado pelos torcedores no Maracanã.

A etapa inicial só não foi perfeita, pois a equipe comandada por Paulo Sousa ainda tem falhas, principalmente na defesa. Em uma recomposição ruim da dupla de volantes, o ataque adversário aproveitou, e em passe de calcanhar de Girotti, Fértoli apareceu sozinho para diminuir.

O talento dos rubro-negros prevaleceram sobre a vontade dos argentinos. O goleiro Herrera foi importante para evitar uma goleada. Foram muitas chances criadas, uma característica importante de Paulo Sousa, que contrasta com o desempenho defensivo abaixo.

Aos 14’, a dobradinha com Bruno Henrique se repetiu, e Éverton Ribeiro superou Herrera mais uma vez acertando o cantinho. O meia não marcava duas vezes desde 2020, quando ainda era comandado por Jorge Jesus. O capitão foi eleito o melhor da partida.

O Talleres tentou diminuir a diferença, mas Santos fez ótima defesa em cabeçada de Girotti. Na sequência, Andreas Pereira arriscou de fora da área, mas Herrera se esticou todo para salvar. O rubro-negro controlou a partida até o fim e garantiu mais uma vitória na competição internacional. Assim, a pressão da torcida, aliviou sobre o treinador e os jogadores.

Foto: Éverton Ribeiro foi eleito o melhor jogador da partida pela Conmebol – Marcelo Cortes – Flamengo