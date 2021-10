Flamengo manifesta interesse em repatriar jogador revelado em sua base

A temporada de 2021 ainda não acabou, mas o Flamengo já trabalha na montagem do elenco para o ano que vem. De acordo com informações, o clube carioca estaria interessado na contratação do zagueiro Samir, revelação da base Flamengo, atualmente atuando na Udinese, da Itália.

Apesar do interesse do Flamengo, os valores salariais do atleta acabaram assustando os dirigentes do clube carioca. Com isso, por enquanto, a negociação acabou não avançando. Ainda de acordo com informações da diretoria, mesmo com a contratação de David Luiz, o Flamengo ainda busca reforços para o setor defensivo para a temporada 2022.

Revelado na base do Flamengo, Samir tem 26 anos e está na Udinese, desde 2016. Ele foi vendido para o clube italiano por R$ 16 milhões. Pelo rubro-negro, o defensor conquistou a Copa do Brasil de 2013 e o Estadual de 2014.

Goleiro Hugo deseja deixar o clube

O goleiro Hugo Souza foi do céu ao inferno em pouco tempo de Flamengo. De peça fundamental na temporada passada, o jovem, de 22 anos, se tornou apenas a quarta opção no atual elenco da equipe rubro-negra. O pouco espaço fez com que o atleta manifestasse o desejo de deixar o clube.



Hugo Souza já recebeu sondagens do Ajax, Boavista e Udinese. No entanto, as conversas não avançaram para uma proposta. No momento, o jovem goleiro está atrás do titular Diego Alves, do reserva Gabriel Baptista e também de César, que se recuperou de contusão no joelho.

Além de ter perdido espaço no elenco atual, o Flamengo ainda planeja a contratação de mais um reforço para o setor, algo que demonstra que Hugo Souza dificilmente voltará a ter oportunidades. Na temporada passada, o jovem entrou em campo em 27 jogos, já na temporada de 2022, ele atuou em apenas cinco partidas.