Flamengo joga mal, mas vence em meio a crise no Peru

O Flamengo venceu ontem (5) pela sétima vez seguida em estreia de Libertadores, dessa vez em Lima, no Peru, fazendo 2 a 0 sobre o Sporting Cristal. O jogo, que quase não aconteceu devido a crise política no país, teve pouca emoção, e mais uma atuação fraca da equipe comanda por Paulo Sousa, que mexeu na equipe e garantiu a vitória com a vontade dos jovens da base. Bruno Henrique e Matheuzinho definiram o placar.

O encontro foi, inicialmente, suspenso pelo toque de recolher, e do estado de emergência, decretados pelo presidente do Peru Pedro Castillo, por causa de manifestações pelo elevado preço dos combustíveis. A Conmebol não demorou muito e confirmou o adiamento, mas, ao mesmo tempo, o governo peruano voltou atrás. Entretanto, a emoção da estreia do clube carioca na competição, parou aí.

Delegação foi barrada na entrada do estádio – Conmebol Staff

Novamente a dificuldade de chegar ao gol adversário voltou a aparecer, mesmo diante de um time peruano limitado. Aos 21’, em um momento de lucidez, o espaço apareceu. Willian Arão achou Matheuzinho em bom passe na direita, e o lateral cruzou rasteiro na medida para Bruno Henrique abrir o placar.

Atacante foi eleito o melhor da partida – Conmebol Staff

O panorama não mudou muito na segunda etapa e o tima da Gávea voltou com a mesma apatia. Aos 11’, Gonzales colocou na área, Chávez escorou para o meio da área, mas Gustavo Henrique evitou o gol adversário. Melhor da partida, Bruno Henrique tentou duas vezes na sequência, mas foi bloqueado pela defesa do time mandante.

Contudo, o Sporting Cristal era melhor e voltou a assustar. Em mais uma bola levantada, a zaga afastou, mas na sobra Ávila bateu pro gol e Hugo fez uma bela defesa para salvar o Fla. Paulo Sousa, então, promoveu mudanças. Lázaro entrou e fez a diferença. O jovem da base recebeu no meio e deixou Matheuzinho de cara pro gol, que marcou o segundo, definindo a partida. O rubro-negro agora viaja para Goiás, onde enfrenta o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

Foto: BH voltou a marcar depois de 6 jogos, e igualou Zico na artilharia do clube na competição, com 16 gols – Conmebol / Staff Images