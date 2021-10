Flamengo inicia a preparação para a partida contra o Bragantino

O elenco rubro-negro se reapresentou na tarde de segunda-feira (04) no Ninho do Urubu. Com foco na partida contra o Bragantino, pelo Brasileirão, o grupo realizou um trabalho com o técnico Renato Gaúcho e a comissão técnica.

A novidade ficou com o volante Thiago Maia, que participou da atividade com os demais atletas. O time viaja nesta terça (5) para Bragança Paulista, local do jogo. O Flamengo joga contra o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid a partir das 20h30min (de Brasília), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

BASQUETE

Com a equipe reformulada e a Copa Intercontinental, em fevereiro, como principal objetivo, o Orgulho da Nação disputa o primeiro campeonato de 2021/22: o Torneio Integração. A competição amistosa promove, a partir de terça-feira (05), os confrontos entre Flamengo, Minas e Unifacisa, em Campina Grande (PB). O primeiro adversário do Mais Querido será o time mineiro, na quarta-feira (06), às 19h. No dia seguinte, o Rubro-Negro encara os donos da casa no mesmo horário.