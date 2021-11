Flamengo impecável goleia o São Paulo por 4 a 0 e segue sonhando com título

Mesmo jogando fora de casa, Rubro-Negro não se intimida e conquista importante vitória

Com grande atuação do quarteto ofensivo, em especial de Michael, o Flamengo venceu o São Paulo por 4 a 0, em partida disputada no estádio do Morumbi, na tarde deste domingo (14), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória o Rubro-Negro chegou aos 60 pontos, diminuindo a diferença para o líder Atlético-MG. Já o São Paulo, com a derrota, passa a conviver com o fantasma do rebaixamento para a Série B.

Um duelo que poderia ter durado menos de dez minutos. Esse foi o tempo necessário para o Flamengo praticamente definir a vitória sobre o São Paulo com dois gols e a expulsão de Calleri. Desse momento em diante, o protagonismo ficou por conta de Michael, destaque absoluto da partida, marcando dois dos gols da vitória Rubro-Negra. O atacante chegou a 13 gols e se isolou na artilharia do campeonato. Gabigol e Bruno Henrique também marcaram.

Primeiro tempo

Um início arrasador. Difícil encontrar palavras para descrever o que aconteceu no Morumbi. Com menos de 30 segundos, Gabriel fez 1 a 0 para o Flamengo. Bruno Henrique ampliou em seguida, aos três minutos. Calleri foi expulso por entrada dura de carrinho em David Luiz, aos nove. Sequência de lances que foram determinantes para a partida. O Flamengo foi agressivo na marcação desde a saída de bola e vertical nas ações, enquanto o São Paulo manteve-se apático, sem poder de reação. Michael, em lindo chute colocado, já nos minutos finais, ampliou o placar para 3 a 0. Resultado justo, já que o goleiro Hugo praticamente não tocou na bola em todo primeiro tempo.

Segundo tempo

Com as entradas de Vitor Bueno e Luciano, o São Paulo conseguiu ser mais agressivo nas ações ofensivas, principalmente com o primeiro, que obrigou Hugo a fazer grande defesa logo nos segundos iniciais. O Flamengo, por sua vez, não permitiu que o time da casa esboçasse uma reação. Aos nove minutos, Michael obrigou Volpi a fazer boa defesa, mas, na sequência, ainda da mesma jogada, o atacante Rubro-Negro recebeu cruzamento de Bruno Henrique e mandou para as redes, marcando o quarto gol do Flamengo e seu segundo na partida. A partir disso, o ritmo do jogo diminuiu. O técnico Renato fez mudanças para poupar alguns jogadores, mas ainda assim os rubro-negros estiveram mais próximos do quinto gol do que o Tricolor de diminuir. No fim, torcedores do São Paulo protestaram das arquibancadas.

Com a vitória, Flamengo segue na luta pelo título

Como fica

Com esse resultado, o Flamengo chega aos 60 pontos e ainda sonha com o título, enquanto o São Paulo vê o fantasma do rebaixamento para a Série B ainda assustar. O Tricolor paulista está na 15º colocação, com 38 pontos, mas tem jogos a mais do que os concorrentes diretos.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã, na próxima quarta-feira (17), às 21h30min. Já o São Paulo, visitará o Palmeiras, também na quarta-feira, às 20h30min.