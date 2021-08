Flamengo goleia Vasco por 4 a 1 e é bicampeão brasileiro sub-17

Rubro-negro conta com brilho de Petterson para conquistar o bicampeonato após perder o jogo da ida por 3 a 1

Na noite dessa segunda-feira (16), o Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-17,em Volta Redonda, ao vencer o Vasco por 4 a 1, no segundo jogo da decisão. Depois de perder a primeira partida por 3 a 1, em São Januário, o Rubro-negro marcou três vezes no primeiro tempo: duas vezes com Victor Hugo e uma vez com Petterson. No segundo tempo, o Cruz-maltino diminuiu com Barros, de cabeça. Quando o jogo se encaminhava para os pênaltis, Petterson, aos 43 minutos da segunda etapa, marcou mais um e garantiu o bicampeonato do Flamengo, que também ficou com o caneco em 2019.

O Flamengo foi melhor no primeiro tempo e abriu grande vantagem na decisão. Aos 15 minutos, Matheus Gonçalves tocou para Victor Hugo, que chutou forte de fora da área e carimbou um golaço para o Rubro-negro. Aos 33, Zé Wellington cruzou na área e encontrou Victor Hugo, que mandou para a rede para marcar o segundo dele, o segundo do Flamengo. Aos 44, Petterson fez grande jogada individual na área, limpou a marcação e chutou para fazer o terceiro do rubro-negro. A melhor chance do Vasco saiu em uma cabeçada de GB, que parou em cima da linha em JP, que evitou o gol de cabeça.

O Vasco retornou para a segunda etapa pressionando e por pouco não marcou com Paulinho nos primeiros minutos. O lateral foi lançado na área e chutou forte, mas o goleiro Dyogo fez grande defesa. Aos 18, Ykaro foi lançado no ataque, disputou com a marcação, conseguiu o chute entre os defensores rubro-negros, mas Dyogo, mais uma vez, salvou o Fla. Depois de muita insistência, o Vasco chegou ao gol com Barros, de cabeça, após cruzamento pelo lado direito. Aos 43 minutos, porém, quando a partida já se encaminhava para os pênaltis, Petterson, mais uma vez, mandou para a rede e garantiu o bicampeonato do Flamengo.