Flamengo goleia São Paulo pelo Brasileirão e quebra tabu em grande estilo

Rubro-negro não vencia o tricolor paulista há 4 anos e 9 partidas

Em tarde inspirada do atacante Bruno Henrique, o Flamengo goleou o São Paulo por 5 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na tarde deste domingo (25), no estádio do Maracanã.

Com o resultado, o Rubro-negro da Gávea pôs fim a uma sequência de quatro anos e nove jogos sem vencer o adversário. A estrela da noite foi o atacante Bruno Henrique, autor de três gols. Gustavo Henrique e Michael completaram a goleada e Arboleda fez o gol de honra do tricolor paulista.

A última vitória do Flamengo sobre o São Paulo havia acontecido em 22 de outubro de 2017, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, foram três empates e seis vitórias da equipe de São Paulo.

Bruno Henrique precisou apenas de oito minutos para fazer três gols e virar o placar para o Flamengo. O atacante ainda havia marcado antes, mas o árbitro anulou ao assinalar toque no braço do jogador. Escolhido o craque da partida, Bruno pediu música no Fantástico: “Bilhete Premiado”, do MC Kevin.

O São Paulo começou melhor a partida e terminou o primeiro tempo com 10 finalizações, contra apenas cinco do Flamengo. O time paulista abriu o placar no início do segundo tempo e parecia controlar o jogo, até que Bruno Henrique apareceu para mudar o destino da partida em apenas oito minutos. Os três gols do atacante definiram o duelo e afrouxaram ainda mais a marcação tricolor no fim.

Com a vitória, o Flamengo subiu para a quinta posição, com 21 pontos e dois jogos a menos que os concorrentes. O São Paulo segue na parte de baixo da tabela, ocupando a 16ª colocação, com 11 pontos, um a mais em relação ao Z-4.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (29), quando enfrentará o ABC no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 20h. Um dia antes, o São Paulo recebe o Vasco no Morumbi, às 21h30min, também pela Copa do Brasil.