Flamengo fica no empate com o Cuiabá e perde chance de se aproximar da liderança

Time rubro-negro dominou o jogo do início ao fim, mas não conseguiu furar a defesa adversária

Em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Cuiabá empataram em 0 a 0 no estádio do Maracanã, na noite deste domingo (17). Com o resultado, o rubro-negro permanece na vice-liderança da competição, agora com 46 pontos, diminuindo para 10 a diferença para o líder Atlético-MG (que perdeu por 2 a 1 para o Atlético-GO).

Primeiro tempo

Diante de uma equipe nitidamente superior, o Cuiabá entrou em campo com a clara proposta de negar espaços ao Flamengo. O rubro-negro começou a partida trocando passes no ataque e pressionando a saída de bola do Cuiabá, chegando a abrir o placar, aos 8 minutos, com Michael. No entanto o gol foi anulado pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), por impedimento na jogada. Aos 42 minutos, após passe de Matheuzinho, Everton Ribeiro chutou colocado dentro da pequena área, mas Walter conseguiu fazer grande defesa. O primeiro tempo terminou com o Flamengo dominando as ações, mas com o Cuiabá muito recuado e segurando o jogo.

Segundo tempo

No início da segunda etapa, o panorama continuou o mesmo. O Flamengo seguia no ataque, girando a bola em busca de espaços. O Cuiabá, por sua vez, ficava totalmente recuado, esperando para sair nos contra-ataques. Era preciso paciência e insistência para tentar furar a defesa adversária. Aos 11 minutos, Michael arriscou um chute forte, mas Walter defendeu. Em seguida, em outra boa chegada de Michael pela esquerda, o atacante limpou a marcação, mas chutou pra fora. O rubro-negro tentou até o último minuto, mas não conseguiu o gol e saiu do Maracanã com o empate.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (20), quando enfrentará o Athletico-PR, às 21h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Cuiabá, por sua vez, só volta a campo no próximo domingo (24), quando enfrentará o líder Atlético MG, em Belo Horizonte.