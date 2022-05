Flamengo faz o dever de casa e avança na Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Altos-PI por 2 a 0 na noite de hoje (11), no Raulino de Oliveira, e garantiu uma vaga nas Oitavas de Final da Copa do Brasil. Após um primeiro tempo sem inspiração, Gabigol, de pênalti, abriu o placar e Victor Hugo marcou o segundo, ambos na etapa final. O adversário da próxima fase será conhecido depois de sorteio realizado pela organização da competição.

O técnico Paulo Sousa entrou com um time bastante modificado. Diego foi o armador da equipe, que teve um desempenho fraco na primeira etapa, apesar dos 63% da posse de bola. O destaque positivo foi para a estreia de Rodrigo Caio em 2022, que jogou somente 45 minutos no retorno aos gramados após lesões no joelho direito.

Novamente tudo se define na segunda etapa

No segundo tempo, com uma formação mais ofensiva, a equipe foi mais agressiva. Aos 12’, deu resultado quando João Gomes cobrou uma falta rápida e deixou Lázaro na cara do gol, que acabou sendo derrubado. Pênalti marcado e, como de praxe, convertido por Gabigol. O atacante foi comemorar com Rodrigo Caio, no banco de reservas.

Camisa 9 foi na direção do zagueiro que retornou hoje (11) aos gramados – Gilvan de Souza / Flamengo

Por fim, o Flamengo voltou a ter dificuldades para criar, mesmo após as entradas de Arrascaeta e Victor Hugo. No entanto, a joia de 100 milhões de euros aproveitou a oportunidade de novo. O jovem que fez 18 anos hoje (11) recebeu cruzamento de Rodinei e cabeceou firme para o fundo da rede, marcando o primeiro dele entre os profissionais e dando números finais ao confronto. No fim, os 12 mil presentes protestaram contra o presidente do clube, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz.

Victor Hugo marcou o primeiro gol dele como profissional – Gilvan de Souza / Flamengo

Foto: Gabigol converteu o 32º pênalti pelo Flamengo. O atacante tem um aproveitamento de 94,1% – Gilvan de Souza / Flamengo