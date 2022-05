Flamengo estreia com vitória na Copa do Brasil

O Flamengo venceu de virada o Altos por 2 a 1, na noite deste domingo (01), no Piauí, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Todos os gols foram marcados na etapa final. O time da casa abriu o placar com um golaço de bicicleta de Manoel, mas Pedro empatou na sequência e João Gomes deu números finais. A partida da volta ocorre daqui a dez dias, na quarta-feira do dia 11, no Maracanã, sem horário confirmado, ainda.

O Fla contou com a vontade dos jovens formados na base do clube para vencer de virada e estrear mais uma vez com vitória nesta fase da competição. Em todas as quatro oportunidades, o time da Gávea também conseguiu a classificação. No entanto, mesmo com um adversário da Série D pela frente, a equipe mista escalada por Paulo Sousa teve dificuldades, contra os mandantes.

Bruno Henrique teve duas boas chances de abrir o placar. A primeira aos 7’, quando Marinho cobrou escanteio e o atacante cabeceou para o chão, com o quique da bola enganando o goleiro, mas passando por cima do travessão. Depois, perto do intervalo, o camisa 27 recebeu lançamento de Diego Ribas na esquerda, dominou, cortou pra esquerda e bateu, mas o goleiro Marcelo defendeu.

Gols no Segundo Tempo

O Altos reagiu na sequência. Manoel tabelou com Marconi, que recebeu e arriscou de longe, acertando o travessão. Logo depois, em cobrança de falta, Lucas Souza ganhou no alto e cabeceou, tirando tinta. Mesmo com a defesa bem postada e evitando a maioria dos ataques flamenguistas, os mandantes conseguiram criar chances. No segundo tempo, foram premiados. Manoel aproveitou a desatenção da defesa do Fla e, de bicicleta, abriu o placar.

Na defesa, o goleiro Marcelo segurou a pressão adversária o quanto pode. Mas o Flamengo respondeu logo na sequência. Pedro recebeu passe açucarado de Bruno Henrique e empatou. Encerrando um jejum de 12 jogos sem marcar, cerca de 636 minutos. As mudanças de Paulo Sousa também colocaram mais gás na equipe. Lázaro, João Gomes e Victor Hugo foram fundamentais para isso. Este último, fez sua estreia entre os profissionais, e com 17 anos, foi decisivo para a virada. Após cobrança de falta de David Luiz na trave, o jovem atacante disputou o rebote e tocou de letra para João Gomes virar e dar números finais ao jogo.

Foto: João Gomes comemora com Bruno Henrique – Gilvan de Souza

Pedro quase marcou o terceiro, novamente em passe de Victor Hugo, que colocou na medida para o atacante, mas o goleiro Marcelo evitou. Apesar de tudo, a partida do Flamengo não convenceu, e em muitos momentos a equipe foi burocrática. Ou seja, sem Gabigol, Éverton Ribeiro e Arrascaeta, o Fla tem dificuldades para vencer. Restou a vontade, e a raça dos garotos do Ninho.