Flamengo enfrenta Atlético-MG no Brasileirão em busca de regularidade

O segundo capítulo entre Flamengo e Atlético-MG na temporada de 2022 acontece neste domingo (19), às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro encontro teve altas emoções, com quatro gols e o título da Supercopa do Brasil decidido após 24 cobranças de pênaltis, com o time mineiro levantando a taça no fim. Atualmente, enquanto o Fla busca regularidade com o novo técnico, o Galo vem de uma sequência de três jogos sem vitórias.

Além disso, a partida será uma prévia das oitavas de final da Copa do Brasil, que ocorre na próxima quarta-feira (22), às 21h30, também com mando do time atleticano. Ao todo, deverão ser cinco confrontos do clássico regional, contando com o jogo da volta do torneio mata-mata, e do returno do Brasileirão. Na Libertadores, os times devem se enfrentar somente em uma possível final.

Depois de voltar a vencer na competição de pontos corridos, o time de Dorival Júnior busca regularidade para chegar nas primeiras posições. O time da Gávea está no meio da tabela, na décima posição, a dois de distância da zona de rebaixamento, e três para o grupo de classificação à Libertadores.

No entanto, o treinador tem duas baixas importantes para a temporada: Bruno Henrique e David Luiz. Ambos foram substituídos na vitória sobre o Cuiabá. O primeiro por causa de uma entorse no joelho direito, onde foi contada uma lesão multiligametnar, podendo deixar o atacante de fora da temporada. Já o defensor, deve ficar um mês e meio no departamento médico por conta de um estiramento na coxa direita.

Outro desfalque é do lateral-direito Isla, que foi liberado pela diretoria do clube para negociar sua transferência para a Universidade Católica. Por isso, o jogador não viajou com a delegação para Belo Horizonte, na sexta-feira (17). Com a camisa do Flamengo, o chileno disputou 88 jogos e marcou três gols.

O Rubro-Negro também tem mais um fator que pesa contra: a equipe só venceu uma partida como visitante, em seis oportunidades no Brasileirão. E foi logo no clássico contra o Fluminense, quando pode ter a maioria dos torcedores no Maracanã. Ao todo, são dois empates e três derrotas. Dorival também não definiu o time titular, mas terá o retorno de Rodrigo Caio. Um bom reforço para tentar superar essa marca negativa.

Foto: DORIVAL também tenta superar marca negativa do clube ser um dos piores visitantes do campeonato – Gilvan de Souza / Flamengo