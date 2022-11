Flamengo encaminha renovação de Filipe Luís

Por: Marcos Vinicius

A diretoria do Flamengo começou o planejamento para a próxima temporada visando competições importantes, sendo o Mundial Interclubes a mais importante delas.



Alguns jogadores não terão seus vínculos renovados e outros já estão sendo procurados para discutir novos contratos.

Um deles é o lateral-esquerdo Filipe Luís. O jogador de 37 anos vai acertar com o clube por mais um ano.



Titular desde 2019, Filipe Luís viu a concorrência de Ayrton Lucas, que ainda não definiu sua permanência, aumentar.



Um ponto em comum entre as partes é a que Filipe Luís teria aceitado a redução salarial proposto pelo Flamengo. Com isso, a negociação será finalizada de forma rápida.