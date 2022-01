Flamengo empata sem gols com o Volta Redonda pelo Carioca

Na tarde deste sábado (29), ainda com a equipe repleta de garotos, o Flamengo enfrentou o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira. Após 90 minutos bastante brigados, as equipes não saíram do 0 a 0. O Flamengo volta a campo na quarta-feira (2), para enfrentar o Boavista pela terceira rodada da competição.

A partida começou muito estudada, as equipes tinham dificuldades de encontrar espaços. Na reta final da primeira etapa, Lázaro recebeu na direita e cruzou, a bola bateu na mão de Grasson, do Volta Redonda, dentro da área. A arbitragem não assinalou a penalidade máxima.

Na sequência, as melhores chances do Flamengo no primeiro tempo. Primeiro, Thiaguinho cobrou escanteio pela direita, a bola voltou para ele que cruzou novamente e Matheus França cabeceou com perigo. Quase o Mengão abre o placar. Antes do intervalo ainda deu tempo de Yuri cabecear para defesa tranquila do goleiro adversário.

Na volta do intervalo, a primeira substituição da partida. João Gomes entrou para a saída de Yuri. Na primeira chance do Flamengoo na segunda etapa, Wesley cruzou na medida para André, mas o atacante Rubro Negro não conseguiu aproveitar a bela oportunidade.

Aos 17 minutos, Thiaguinho recebeu a bola na entrada da área pela esquerda, encontrou Matheus França em profundidade, o garoto cruzou e a bola atravessou a área com muito perigo. Os meninos buscavam o gol.

As entradas de Mateusão, Richard e Kayke David ao longo do segundo tempo, nos lugares de André, Marcos Paulo e Thiaguinho respectivamente, deram forma final à equipe. O Flamengo ainda chegou uma última vez com Noga, no final do jogo. Após cruzamento na área, o zagueiro se esticou, mas não conseguiu completar e a bola saiu pela linha de fundo.