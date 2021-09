Flamengo e Grêmio decidem hoje vaga na semifinal da Copa do Brasil

Após goleada na primeira partida, Rubro-Negro tem boa vantagem para o confronto

Em meio a uma polêmica sobre a presença de público nas arquibancadas do Maracanã, Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30min, para decidir quem será o adversário do Athletico-PR em uma das semifinais da Copa do Brasil.

O rubro-negra leva grande vantagem, já que venceu o jogo de ida, na Arena do Grêmio, por 4 a 0. Os gols saíram todos no segundo tempo, mesmo após a expulsão do lateral Isla no fim da primeira etapa. O zagueiro Bruno Viana, o lateral Rodinei e os atacantes Vitinho e Michael marcaram os gols para o Flamengo, em Porto Alegre.

O atual bicampeão brasileiro se classifica até se perder por três gols de diferença na partida desta noite no Maracanã. Ao Tricolor Gaúcho só uma vitória por cinco ou mais gols de saldo interessa. Caso os gremistas igualem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Ao contrário da Libertadores, o gol marcado fora de casa não é critério de desempate.

Público polêmico

A presença de público no jogo desta quarta-feira foi garantida por liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) favorável ao Flamengo, que obteve liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro para mandar três partidas com torcedores nas arquibancadas, que servirão como eventos-teste. Para o duelo contra o Grêmio, a capacidade autorizada no Maracanã é de quase 24,8 mil lugares (35% do total).

A liberação vai contra a vontade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da maioria dos clubes da Série A do Brasileirão, que decidiram, em Conselho Técnico, promover a volta do público somente quando todas as cidades com times envolvidos na competição autorizarem a presença de torcedores. Na última sexta-feira (10), 17 das 20 equipes da primeira divisão entraram com uma ação para suspender a liminar, mas o Tribunal indeferiu o pedido na terça-feira (14).

O Grêmio ameaçou não entrar em campo se o jogo tivesse venda de ingressos, mas a possibilidade perdeu força. O clube gaúcho entende que isso vai contra o protocolo de retorno da torcida aos estádios, que indica a realização de partidas de ida e volta sem público, em duelos eliminatórios, caso um dos times não tenha a mesma autorização para receber torcedores.

A Prefeitura do Rio divulgou o planejamento operacional para a partida. A operação contará com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), da Comlurb, da Secretaria de Conservação e da Subprefeitura da Grande Tijuca. O jogo funcionará como evento-teste na cidade e se o resultado for alcançado, outras duas partidas terão percentual maior de público.

Serão, ao todo, 280 profissionais da SEOP, que atuarão fiscalizando irregularidades no entorno, e 187 guardas municipais, sendo 63 deles exclusivamente dedicados ao controle e fiscalização de trânsito.O trânsito passará por interdições feitas pela CET-Rio a partir das 17h30. Entre as vias interditadas estão as ruas Prof. Eurico Rabelo; Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo; Rua Isidro de Figueiredo; Rua Conselheiro Olegário. As avenidas Maracanã e Presidente Castelo Branco também terão pontos de interdição.

“As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. As equipes da CET-Rio atuarão com 55 pessoas, 8 veículos operacionais e 15 motocicletas. Também serão utilizados 12 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas”, explicou a prefeitura, por meio de nota.



Algumas vias terão estacionamento de veículos proibido das 8h de quarta-feira às 1h do dia seguinte. A lista inclui vias como a Rua Professor Eurico Rabelo e a Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo.