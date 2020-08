Flamengo é goleado pelo Atlético-GO e continua sem pontuar no Brasileiro

O Flamengo continua sem pontuar na atual edição do Campeonato Brasileiro. Após derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na rodada inicial da competição, o Rubro-Negro foi superado na quarta-feira (12) pelo Atlético-GO em jogo realizado no estádio Olímpico de Goiás.

Apontado como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a perder na competição, somando duas derrotas em duas rodadas. Após a saída do técnico português Jorge Jesus, o time da Gávea vive um momento de grande instabilidade dentro de campo, agora sob o comando do espanhol Domènec Torrent.

O que se viu em campo foi um Flamengo que em nada lembrou a equipe de 2019, que dominava e sufocava os adversários até alcançar a vitória. O time de Torrent esteve perdido na defesa e pouco criou no ataque.

Do outro lado estava um Atlético-GO superior desde o início, e que, com isso, abriu o placar rápido. Aos 15 minutos da etapa inicial Hyuri escorou para o fundo do gol após cruzamento de Gustavo Ferrareis.

O 2 a 0 veio ainda no primeiro tempo, com chute de Jorginho da entrada da área.

Porém, o gol mais bonito saiu apenas na etapa final, quando, aos 15 minutos, Gustavo Ferrareis bateu colocado, no ângulo, para marcar um golaço.