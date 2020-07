Flamengo e Fluminense decidem título do Campeonato Carioca no Maracanã

Após muitas polêmicas, o Campeonato Carioca terá seu encerramento nessa quarta-feira (15), com mais um duelo entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã. As duas equipes voltam a campo para o terceiro clássico seguido neste fim de estadual.

O Flamengo entra em campo com a vantagem do empate após vencer a primeira partida da final. No entanto, o clima entre os rubro-negros é de apreensão. Dentro de campo, a equipe viu o adversário equilibrar as ações e causar problemas. Já fora dele, o foco é na permanência do técnico Jorge Jesus, que tem proposta do Benfica. A partida desta quarta-feira pode ser a despedida do português.

Sobre escalação, Jorge Jesus sabe que não poderá contar com o atacante Gabigol, expulso no primeiro jogo. A tendência é a de que Bruno Henrique, poupado no fim de semana, retorne para formar o ataque com Arrascaeta e Pedro, que segue como titular.

Além disso, o lateral-direito Rafinha virou dúvida ao sofrer uma torção no tornozelo. O jogador realizou exame de imagem, que não constatou fratura. Caso seja vetado pelo departamento médico, Jorge Jesus deve escalar o jovem Matheuzinho, de 19 anos. Reserva imediato, João Lucas testou positivo para Covid-19 e está em quarentena.

Do outro lado, o Fluminense vai para a decisão confiante mesmo após a derrota no fim de semana. A boa atuação contra os rubro-negros deu esperança aos tricolores para reverter a vantagem do adversário.

O técnico Odair Hellmann falou sobre o que o Fluminense precisa fazer para conquistar o título do Campeonato Carioca.

“Precisamos fazer o primeiro gol, buscar a vantagem para buscar o 2 a 0. A gente precisa manter nosso cuidado de compactação, força de marcação no setor, tentar tirar a criatividade do Flamengo, a parte ofensiva”, disse.

Para o jogo, Odair Hellmann terá de volta o zagueiro Nino, vetado da primeira partida por problemas musculares. Com o retorno, provavelmente Digão retorna ao banco de reservas. Nas demais posições, a escalação será a mesma da primeira partida.

O Fluminense precisa da vitória para ter chance de título. Se a diferença for de um gol, a decisão será nos pênaltis. Caso seja superior, os tricolores levam o estadual para as Laranjeiras.