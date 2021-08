Flamengo e Ceará ficam no empate na Arena Castelão

O Flamengo empatou com o Ceará por 1 a 1 na tarde desse domingo (22), na Arena Castelão, em Fortaleza, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vina marcou para o Ceará e Vitinho empatou a partida para o Rubro-Negro. Com o resultado, o Flamengo subiu uma posição e agora está na quarta colocação do campeonato, com 28 pontos.

O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola e trocando passes no campo ofensivo. O lado direito de ataque do Rubro-Negro era bastante acionado com a dobradinha feita por Everton Ribeiro e Matheuzinho, que tentavam as jogadas de ultrapassagem pelo setor.

No entanto, aos 31 minutos, o Ceará abriu o placar com Vina. Após o gol, o time rubro-negro continuou tentando criar oportunidades no ataque. Aos 37, o Flamengo quase conseguiu o empate quando Matheuzinho levou na linha de fundo e tocou para trás. Gabigol dominou dentro da área e bateu cruzado, mas a bola foi para fora. O Rubro-Negro manteve a pressão para tentar o empate até o final da primeira etapa, mas foi para o intervalo em desvantagem.

No início do segundo tempo, o Flamengo conseguiu chegar ao empate. Vitinho recebeu belo passe de Filipe Luís na entrada da área e bateu com categoria no canto direito do goleiro. Com o empate, o jogo ganhou intensidade, com as duas equipes buscando o ataque o tempo todo. Aos 27’, Gabigol deu belo lançamento em velocidade para Michael, que entrou na área e bateu em cima de Richard.

O time rubro-negro tentou o gol da vitória até o fim, mas saiu da Arena Castelão com o empate.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (25) para enfrentar o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Já o Ceará, só volta a campo no próximo domingo (29) quando enfrentará o América MG, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.