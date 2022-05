Flamengo e Botafogo tem estádio definido

O clássico entre Flamengo e Botafogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, teve local definido. Rubro-negros e alvinegros se enfrentaram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 11h, neste domingo (08).

A CBF comunicou a definição na noite desta segunda-feira (02), explicando que o Maracanã, que receberia a partida, não terá condições de receber o clássico. A empresa que faz a gestão do estádio pediu para cessar os jogos para realizar o plantio do gramado de inverno. O “Maior do Mundo” ficou três meses parado no início do ano para a troca do gramado para um modelo híbrido.

A princípio, as diretorias de Flamengo e Botafogo haviam concordado em trocar o mando de campo. Dessa forma, a peleja poderia ser disputada no Nilton Santos. No entanto, a pressão dos torcedores botafoguenses fizeram o time de General Severiano recuar.

Então, dois estádio foram especulados para receber o jogão: o Mané Garrincha e o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Por fim, ficou decidido que o jogo vai para Brasília.