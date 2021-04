Flamengo é bicampeão da Taça Guanabara

Na última rodada da Taça Guanabara, neste sábado (24), o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 1 no Maracanã e conquistou seu 23º título da competição. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Michael e Vitinho, Bruna Barra anotou para o Voltaço.

O Flamengo começou a primeira etapa partindo pra cima do Volta Redonda e pressionando a saída de bola. O time rubro-negro ficava muito mais tempo com a posse de bola e trocava passes em seu campo de ataque para encontrar um espaço na defesa adversária. Aos 17’, Vitinho cobrou falta direto para o gol e a bola passou por cima do travessão.

O jogo se desenvolvia todo pelo lado esquerdo de ataque com Michael aberto pela ponta, mas o Volta Redonda se fechava bem. Aos 37’, Gabi recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu forte por cima da meta. Na sequência, o camisa 9 dominou dentro da área e girou chutando no canto esquerdo do goleiro. A bola saiu rente à trave.

No finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo saiu na frente! Gustavo Henrique deu passe açucarado para Michael na área, o atacante dominou e finalizou na saída do goleiro: 1 a 0. Logo em seguida, o Volta Redonda conseguiu empatar nos acréscimos com Bruno Barra: 1 a 1.

O Mais Querido voltou para a segunda etapa pressionando o adversário. Aos oito minutos, Gabigol recebeu belo passe de Vitinho e chutou forte para boa defesa de Andrey. Aos 16’, o Mengão fez o segundo! Matheuzinho rolou para Vitinho na entrada da área e o atacante acertou um belo chute no canto do goleiro: 2 a 1.

O técnico Rogério Ceni mexeu na equipe e colocou Bruno Henrique, Diego e Arrascaeta, deixando o time com mais qualidade técnica. Nos minutos finais, o Mais Querido soube administrar o resultado e saiu de campo com a vitória, que lhe garantiu o 23º título da Taça Guanabara.

Próximo compromisso

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (27) para enfrentar o Unión La Calera, às 19h, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.