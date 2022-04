Flamengo e Atlético-GO empatam na disputa pelo Campeonato Brasileiro

Um a um foi o resultado da disputa entre Flamengo e Atlético Goianiense, que competiam pela primeira vitória do Campeonato Brasileiro 2022, na noite deste sábado (9), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Após vir de uma derrota pelo Campeonato Carioca, as chances do time carioca era estrear no brasileirão com o pé direito, mas empatou com o dragão, conseguindo apenas um ponto. Já o time goiano que vem no embalo de uma vitória de 4×0 sobre o LDU pela Copa Sul-Americana, tinha esperanças ganhar mais alguns pontos em cima do Rubro Negro, porém, conquistou apenas um.

Logo assim que a partida começou, os torcedores do dragão foram à loucura com o gol feito pelo Rato, camisa 9. No entanto, a felicidade durou pouco quando o juiz apitou informando que o gol foi anulado, por posição irregular de Shaylon.

A disputa seguiu no zero a zero até o segundo tempo, quando Willian Rato fez mais um gol, dessa vez valendo, deixando os flamenguistas apreensivos. Mas, minutos depois Bruno Henrique empata o jogo, fazendo um gol.

A competição pela vitória seguiu acirrada entre os times, até que o juiz encerra o jogo e eles empatam em 1×1.