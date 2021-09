Flamengo e América-MG empatam em jogo com gols nos últimos minutos

Rubro-Negro abriu o placar aos 43 do segundo tempo, mas o Coelho empatou seis minutos depois

Considerado um dos maiores frasistas do futebol brasileiro, Vicente Matheus, folclórico presidente do Corinthians nos anos 80, dizia que o jogo só termina quando acaba. E no confronto ocorrido neste domingo entre Flamengo e América Mineiro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), os dois times mostraram que a frase faz todo o sentido. Isso porque os dois gols do empate em 1 a 1 aconteceram justamente nos últimos minutos do duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O jogo foi bem movimentado para ambos os lados, com cada time tendo boas chances de gols. O Flamengo entrou em campo com um time misto, pensando no jogo da volta da Libertadores contra o Barcelona do Equador. Já o América, desde o início, teve boas oportunidades. A melhor dela nos pés de Marlon, que chutou para fora a melhor chance do time mineiro no primeiro tempo. Pedro e Bruno Henrique também finalizaram, mas não estavam com a pontaria calibrada. E apesar das diversas chances para os dois times, os gols apareceram justamente no final.

Aos 43 do segundo tempo, Michael fez bonita jogada pela direita, Pedro fez o corta-luz, e o próprio Michael fez um bonito gol. Mas aos 49, apenas seis minutos depois, o Coelho empatou com Alê, que aproveitou cruzamento de Lucas Kal, subiu mais que Renê e cabeceou no cantinho, sem chance para Gabriel Batista.

Com o empate, o Flamengo permanece na quarta posição com 35 pontos. onze atrás do Atlético Mineiro, o líder com 46. Apesar da distância, o time da Gávea tem dois jogos a menos que o Galo na competição.

Foto: Marcelo Cortes