Flamengo deve ter estreia na zaga

O Flamengo enfrenta o São Paulo no domingo de Páscoa (17), às 16 horas, no Maracanã, e deve ter o reforço de Pablo para a partida. O zagueiro que foi contratado em definitivo junto ao Lokomotiv Moscow, da Rússia, no mês passado, se lesionou logo no primeiro dia de treino no mês passado. O problema no joelho, contudo, ficou no passado e o defensor se recuperou em tempo recorde.

Dessa forma, Paulo Sousa pode contar com o jogador para o primeiro confronto de uma maratona pesada de jogos importantes. Em uma semana, o Fla enfrenta São Paulo, Palmeiras, ambos no Rio, e o Athletico-PR no Paraná. Por isso, o reforço de Pablo importante.

O treinador, no entanto, ainda não deverá contar com Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vitinho, e mais recentemente, Matheuzinho. O lateral direito que foi substituído no último jogo teme uma lesão de grau 1 diagnosticada na coxa direita. O tempo de recuperação é de 15 dias. Assim, Rodinei deve assumir a titularidade.

Foto: Pablo trabalhou com bola no Ninho do Urubu e treinou normalmente – Marcelo Cortes / Flamengo