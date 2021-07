Flamengo desembarca de voo no Galeão e jogadores celebram pouso em segurança

Apesar da previsão da sensitiva Lene afirmar que o Flamengo corria o risco de sofrer um acidente aéreo na volta da Argentina, depois do jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores, onde o Rubro-Negro venceu o Defensa Y Justicia por 1 a 0, a delegação flamenguista desembarcou na tarde desta quinta (15) no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, sem nenhum problema. Todos celebraram o pouco, principalmente o atacante Gabigol.

O centroavante flameguista fez três stories no Instagram para registrar o momento em que o avião pousa na pista. O jogador vibrava muito e ainda escreveu as frases “Chegamos RJ” e “Obrigado Deus”.

Vídeo: Reprodução/Instagram

No Twitter, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fez uma provocação:

“Aterrisamos, avisa pra ela”, postou Braz.

Aterrisamos , avisa para ela . — MarcosBraz (@marcosbrazrio) July 15, 2021

Flamengo jogará partida da volta em Brasília

O jogo da volta, marcado para acontecer na quarta-feira (21), não será mais no Maracanã. Isso porque o Flamengo pleiteou a mudança para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília para ter a presença de público. Serão vendidos 15 mil ingressos, o que corresponde a 60% da capacidade total, que é de 60 mil.

A Conmebol já tinha liberado, no domingo (11), a presença de público em partidas da Libertadores. Mas a palavra final seria dada pelas autoridades locais. A CBF é contra essa volta de torcida neste momento e só vai permitir quando houver igualdade em todos os estados.

O governo de Brasília aprovou a presença de público com a presença de vacinados (com a segunda dose) ou de torcedores com teste negativo de RT-PCR. É permitida a venda de ingressos. Organizadores da partida são responsáveis pela fiscalização de cartões de vacinação e testes: podem receber multas de até R$ 100 mil em casos de descumprimento.