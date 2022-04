Flamengo derrota o São Paulo no Maracanã

Tarde de festa para a torcida rubro-negra. O Flamengo venceu a primeira no Brasileirão 2022 após derrotar o São Paulo, pelo placar de 3×1, neste domingo (17), no Estádio do Maracanã. Na estreia, o time da Gávea havia amargado empate com o Atlético Goianiense.

Gabriel Barbosa, o Gabigol, abriu o placar para o rubro-negro. No entanto, o argentino Calleri empatou para os paulistanos. O chileno Maurício Isla foi o responsável por colocar o Flamengo novamente à frente, enquanto Arrascaeta deu números finais à partida.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Sousa assumiu a segunda colocação, com quatro pontos em dois jogos disputados. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 19h30, contra o Palmeiras, no Maracanã.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo