Flamengo derrota o Fortaleza com gols no segundo tempo

O Flamengo se recuperou do empate em 1×1 contra o Bragantino no meio de semana e goleou o Fortaleza, na noite deste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro bateu o clube cearense, jogando fora de casa, pelo placar de 3×0.

Com uma equipe mista escalada pelo técnico Renato Gaúcho, devido aos desfalques provocados por lesões e convocações à Seleção Brasileira, dois jogadores que não costumam ser titulares fizeram a diferença. Pedro abriu o placar, enquanto Michael fez os dois últimos gols da partida.

Com o resultado, o Flamengo se isola na vice-liderança do Brasileirão com 42 pontos. O time da Gávea está a 11 pontos de distância do líder, Atlético Mineiro, que tem 53. Mas o rubro-negro tem dois jogos a menos e pode reduzir essa distância. O Flamengo volta a campo na quarta-feira (13), jogando em casa contra o juventude.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo