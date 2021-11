Flamengo demite Renato Gaúcho

O Flamengo anunciou, na tarde desta segunda-feira (29) a demissão do técnico Renato Gaúcho. O treinador não resistiu à derrota para o Palmeiras, no último sábado (27), pela final da Taça Libertadores da América. Contra Renato, pesou o fato de o rubro-negro ter encerrado a temporada sem um título considerado importante.

Além do fracasso no torneio continental, o Flamengo foi eliminado para o Athletico Paranaense na Copa do Brasil. Embora ainda ocupe a vice-liderança no Brasileirão, as chances matemáticas de alcançar o líder Atlético-MG são remotas. Dessa forma, Renato deixa o clube sem conquistar nenhuma taça.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal”, disse breve comunicado divulgado pelo Flamengo, em suas redes sociais. A tendência é que Maurício Souza comande o clube nas rodadas finais do Brasileirão e um novo profissional seja contratado para a próxima temporada.