Flamengo define reforços para o gol

O Flamengo possui dois nomes para reforçar o elenco, dessa vez debaixo das traves. Santos, do Athletico-PR; e João Paulo, do Santos, são os alvos procurados pela diretoria rubro-negra. Titular do clube paranaense, o goleiro de 32 anos tem convocações para a Seleção Brasileira no currículo, e foi campeão olímpico em 2021. Já o arqueiro da equipe do alvinegro praiano é mais novo, tem 27, e está no auge da carreira.

Em 2021, Santos teve uma média inferior a um gol por partida pelo “Furacão”: 46 vezes vazado, nas 48 partidas disputadas. Vale ressaltar que o goleiro ficou 20 jogos sem tomar gols na última temporada. O outro interesse rubro-negro, João Paulo não foi vazado em 19 partidas. Porém, as redes defendidas pelo arqueiro santista foram balançadas mais vezes: 63 gols, em 54 jogos. Em 2022 a média é parecida. Dos três encontros disputados pela equipe paranaense, Santos levou gols em apenas duas ocasiões. João Paulo, contudo, foram mais: 13 vezes em 10 certames.

Ambos os jogadores são vistos como titulares pela cúpula rubro-negra em meio a insegurança dos atuais goleiros do Fla. Hugo Souza, de 22, falhou em dois jogos importantes para time da Gávea em 2022, e é observado como atleta para o futuro. Diego Alves, no entanto, está perto da aposentadoria com 37 anos, e não possui o mesmo nível das últimas conquistas recentes do Flamengo. Contra o Resende, falhou nos dois gols, que terminaram no empate em 2 a 2 pela nona rodada do Campeonato Estadual.

O escolhido da diretoria do Flamengo deve acontecer nos próximos dias. Por Santos, o rubro-negro já definiu que vai pagar a multa do atleta, estipulada em R$ 20 milhões, e três anos de contrato, com o martelo sendo batido após a Recopa Sul-Americana. Entretanto, no caso de João Paulo, apenas uma consulta com os empresários do jogador foi realizada. Os valores, todavia, superam os R$ 40 milhões, mais que o dobro do goleiro athleticano.