Flamengo define quem será seu novo técnico

A expedição rubro-negra em Portugal em busca de um novo técnico pode estar perto do fim. Os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, teriam definido, neste domingo (26), quem será o sucessor de Renato Gaúcho no comando técnico do time da Gávea. E, ao que tudo indica, não será Jorge Jesus.

Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, o treinador, que ainda não teve o nome anunciado e chegaria ao ao Brasil junto de sua comissão técnica, só deve ser anunciado nos próximos dias. Esta situação acontece porque o profissional ainda estaria se desligando da equipe onde trabalha atualmente. Contudo, não se trataria de Jorge Jesus, que deve ficar no Benfica.

Um dos principais nomes especulados é Paulo Sousa. O treinador, também português, possui contrato em vigor com a Seleção Polonesa. Ainda de acordo com o jornalista, o contrato do novo técnico com o time brasileiro já estaria assinado.

Outro profissional que vive situação nesses moldes e também estava na lista de alvos de Braz e Spindel é Carlos Carvalhal, que possui contrato com o Braga/POR. O profissional chegou a ser cotado para dirigir o Flamengo em 2020, quando Jesus saiu. O Flamengo, anquela ocasião, acabou contratando o espanhol Doménec Torrent.