Flamengo de Renato Gaúcho faz jogo pífio e perde Liberdadores

Não deu para o Flamengo. Em partida realizada no Estádio Centenário, em Montividéu, no Uruguai o Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras na decisão da Copa Libertadores. Palmeiras é tricampeão da Libertadores. O Verdão se junta a cinco times que conquistaram três títulos da competição continental: Olimpia-PAR, Nacional-SP, São Paulo, Grêmio e Santos.

A equipe de Abel Ferreira venceu o duelo na prorrogação, com gol de Deyverson, aos quatro minutos do 1º tempo. No tempo normal , os times empataram em 1 a 1. O Palmeiras saiu na frente com gol de Raphael Veiga, logo aos 5 minutos. A equipe rubro-negra empatou aos 26 minutos com Gabigol, levando a decisão para a prorrogação.

Os primeiros 45 minutos foram do jeito que o Palmeiras sonhava – e o Flamengo não queria. O time de Abel Ferreira, como gosta de fazer, deixou a bola nos pés do adversário e preparou a armadilha para aproveitar os espaços deixados pelos laterais. Logo aos cinco minutos, Gustavo Gómez fez lindo lançamento para Mayke, que deu passe para trás e viu Raphael Veiga entrar sozinho na área para finalizar e fazer o 1 a 0. Depois disso, o Rubro-Negro tentou encontrar meios de furar a ótima marcação palmeirense e teve até arrancadas de David Luiz na esperança de abrir a defesa rival. Apesar dos 63% de posse, a bola passou pouco pelos pés de Arrascaeta e Gabigol, principalmente – quando passou, criou-se a melhor chance do Flamengo, com cruzamento de Gabi, desvio de Bruno Henrique e finalização de Arrascaeta para grande defesa de Weverton. Bruno Henrique ainda teve outras tentativas, mas foi muito bem vigiado por Mayke (talvez o melhor em campo) e Gómez. Defensivamente, um primeiro tempo quase perfeito do Palmeiras.

O Flamengo voltou melhor e teve duas chances com Gabigol logo de cara – na primeira ele foi travado por Danilo e Gómez, e na segunda não conseguiu completar desvio de Willian Arão após cobrança de escanteio. O Palmeiras se manteve fiel ao que implantou desde o início, com uma linha de cinco defensores e deixando a bola com o Fla na intermediária. O time de Abel conseguiu até dar sustos, como num chute de Rony fora da área que exigiu grande defesa do goleiro, mas o Rubro-Negro cresceu e passou a ser mais agudo. Novamente no ataque, David Luiz fez Weverton operar um quase milagre em chute cara a cara. Pouco depois, Bruno Henrique subiu mais do que Gómez e cabeceou para fora em cobrança de escanteio. A entrada de Michael na vaga de Éverton Ribeiro fez o jogo ficar ainda mais concentrado perto da área do Palmeiras – e, chance após chance, o Flamengo conseguiu o empate com Gabigol, que recebeu, se livrou de Mayke e chutou cruzado, no canto de Weverton, para marcar. Com o Fla mandando nas ações a partir dali, Michael ainda teve a chance da vitória no tempo normal: recebeu lançamento de Arrascaeta, saiu de Piquerez, mas finalizou torto.

Na prorrogação, Deyverson apareceu para decidir. O centroavante, que havia entrado ao fim dos 90 minutos no lugar de Veiga, aproveitou vacilo gigante de Andreas, avançou com a bola dominada e marcou o gol do título.

Palmeiras tem domínio do primeiro tempo

Bruno Henrique tenta levar o Flamengo para o campo de ataque, mas Mayke desarma e manda para a lateral.O atacante é novamente acionado pelo Flamengo, mas em posição de impedimento. Em seguida, Danilo tenta o lançamento mais longo para Mayke, mas a bola sai pela lateral em favor do Flamengo.

Bruno Henrique faz a jogada pela esquerda e cruza buscando Gabigol. Weverton agarra sem dificuldades.Rony faz a jogada pela direita e cruza rasteiro. A defesa do Flamengo manda para escanteio. Gustavo Scarpa cruza fechado, e Diego Alves tira de soco. Aos quatro minutos, Mayke recebe a bola longa de Gustavo Gómez pela direita, invade a área e cruza para Raphael Veiga. O camisa 23 bate de primeira de pé esquerdo e abre o placar no Centenário.

Bruno Henrique recebe de Gabigol, mas é desarmado por Mayke. Escanteio para o Flamengo.A defesa do Palmeiras afasta o cruzamento e na sequência o ataque do Flamengo é pego em impedimento.

Gustavo Scarpa reclama de dores após dividida com Isla na lateral. Dudu dispara pelo lado direito e cruza rasteiro buscando Rony. Rodrigo Caio se esticou para evitar que a bola chegasse no atacante do Palmeiras.Rony cai no centro do campo e recebe atendimento. Arrascaeta tenta o lançamento para Gabigol. Weverton sai do gol e fica com a bola. Dudu busca o lançamento para Mayke, e a defesa do Flamengo tira.

Novamente o camisa 43 do Palmeiras tenta a jogada pela direita e cruza para Rony. Diego Alves sai antes e defende. Gabigol pressiona Weverton na saída de bola e obriga o goleiro do Palmeiras a chutar para a lateral.Bruno Henrique invade a área, faz o corte em Luan, mas na hora de armar o chute é desarmado por Mayke. O zagueiro se recupera e tira o perigo na chance mais perigosa do Flamengo.

Raphael Veiga perde a bola e pede falta de William Arão, mas Pitana manda o jogo seguir. Boa jogada de Arrascaeta na direita, o uruguaio cruza para Gabigol, que manda de cabeça à direita do gol do Palmeiras.Filipe Luís cruza para Bruno Henrique, que cai na área pedindo pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir.

Bruno Henrique cruza para Gabigol, e a defesa do Palmeiras tira mais uma. Gabigol reclama de falta na meia-lua, e novamente Nestor Pitana indica para o jogo seguir. Zé Rafael tenta proteger a bola de William Arão, mas Filipe Luís volta e toma a bola do palmeirense. Piquerez tenta o lançamento para Raphael Veiga, mas manda a bola direto para a lateral. Arrascaeta comete falta em Dudu no campo de ataque do Flamengo. Cruzamento de Raphael Veiga para a área, Rodrigo Caio afasta e por pouco não faz contra. Bruno Henrique cruza para área, Gustavo Gómez afasta e na sequência o zagueiro do Palmeiras toma a bola do atacante do Flamengo. Filipe Luís reclama de dores e recebe atendimento. Renê entra no lugar de Filipe Luís. Gustavo Scarpa comete falta em Everton Ribeiro na intermediária. David Luiz carrega para o ataque e é derrubado por Rony. Oportunidade para o Flamengo chegar com mais perigo na meta do Palmeiras.Andreas Pereira cobra na barreira, e Everton Ribeiro isola no rebote. Rony comete falta em Renê após disputa de bola pelo alto no ataque do Palmeiras. Raphael Veiga carrega pelo lado esquerdo e arrisca de longa distância. O chute cruzado sai fraco e é defendido sem problemas por Diego Alves. William Arão força o passe e manda direto pela linha de fundo.

Dudu faz o passe para Danilo dentro da área do Flamengo, mas a bola sai forte. Apenas tiro de meta para Diego Alves.David Luiz carrega para o ataque e passa em direção a Bruno Henrique, mas Mayke faz a antecipação.Scarpa tenta cruzar na área, mas Renê faz o corte. Gustavo Gómez se antecipa a Bruno Henrique e manda a bola de carrinho para lateral.

Boa chegada do Flamengo. Jogada trabalhada entre Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. O uruguaio chuta de dentro da área, mas Weverton fez a defesa sem rebote. Piquerez rouba no meio-campo, toca para Raphael Veiga que cruza para a área do Flamengo e ganha o escanteio.

Gustavo Scarpa cruza, Gómez faz o desvio na primeira trave, mas nenhum palmeirense desvia na conclusão da jogada.Gustavo Scarpa cruza buscando Danilo, e o volante do Palmeiras pede pênalti. Pitana manda seguir. Arrascaeta carrega na entrada da área, faz o corte e chuta, mas a bola para em Piquerez.

Segundo tempo começa sem mudança nos times

Gabriel parte em velocidade pelo meio, chega na área, demora pra finalizar e Danilo desvia pela linha de fundo. Andreas Pereira bate escanteio, manda na primeira trave, Willian Arão desvia, Gabriel aparece na segunda trave para concluir mas não alcança a bola. Gustavo Scarpa chega firme por trás de Isla na lateral e comete a falta.

Bruno Henrique cai em disputa com Zé Rafael na intermediária, pede a falta e o árbitro manda o jogo seguir. Gabriel puxa Luan na entrada da área do Palmeiras e a falta é marcada. Joaquín Piquerez manda ótimo lançamento para Dudu na intermediária, o camisa 43 domina girando, bate colocado e Diego Alves salva o Flamengo.

Palmeiras trabalha a bola no meio-campo, Flamengo sobe a linha para apertar a saída da equipe paulista. Mayke chega atrasado no bote, derruba Andreas Pereira na intermediária e comete a falta. Everton Ribeiro bate a falta, manda na área, David Luiz recebe livre em profundidade, tenta o passe pro meio e Weverton espalma pela linha de fundo.

Arrascaeta recebe pela intermediária, tenta mandar na área, a bola pega altura e sai para tiro de meta. Arrascaeta cobra escanteio pela esquerda, manda na primeira trave e Bruno Henrique cabeceia perto do gol. David Luiz e Renê trocam passes na esquerda, Arrascaeta se aproxima pra receber. Everton Ribeiro sai e Michael entra.

Isla tenta passe com Michael na direita, Gustavo Scarpa acompanha bem a jogada e faz o corte. Rodrigo Caio recebe cartão amarelo por impedir avanço de Rony no meio-campo. Dudu avança pela direita, chega no fundo, cruza rasteiro e David Luiz afasta. Joaquín Piquerez mata contra-ataque promissor de Michael no meio-campo e é amarelado.

Danilo desaba no gramado sentindo câimbras e os médicos entram em campo. O voltante deixa o campo de maca. Patrick de Paula entra no lugar de Danilo. Dudu recebe pela direita da área, pedala na frente de Renê, finaliza de canhota e manda por cima da meta.

Aos 26 minutos, Arrascaeta mete ótimo passe para Gabriel na esquerda da área, o camisa 9 finaliza rasteiro e manda por baixo de Weverton para deixar tudo igual. Gabriel recebe cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração. Gustavo Gómez recebe cartão amarelo por reclamação. Isla atinge o rosto de Raphael Veiga com o braço e o jogo é paralisado para o atendimento do camisa 23. Dudu sai e Wesley entra

Michael tenta jogada pela direita, Joaquín Piquerez chega bem na marcação e rouba a bola. Arrascaeta recebe cartão amarelo. Mauricio Isla sai e Matheuzinho entra. Zé Rafael cai no gramado sentindo dores e os médicos entram em campo para o atendimento.Danilo Barbosa entra no lugar de Zé Rafael.

Matheuzinho recebe pela direita, faz o levantamento na área e Gustavo Scarpa afasta o perigo.Arrascaeta mete ótimo lançamento para Michael na área, o camisa 19 fica cara a cara com Weverton e finaliza pela linha de fundo. Palmeiras fica com a bola na defesa, Flamengo segue pressionando para recuperar a posse.

Bruno Henrique recebe os cuidados médicos após choque com Gustavo Gómez pela esquerda. Andreas Pereira chega por trás de Patrick de Paula, derruba o camisa 5 e comete a falta no meio-campo. Patrick de Paula manda ótima virada para Raphael Veiga, o camisa 23 domina, cruza e manda sem direção, desperdiçando o ataque.

Prorrogação e vitória do Palmeiras

Aos quatro minutos, o Palmeiras voltou a ficar na frente do placar, aproveitando grave erro de Andreas Pereira. O meio-campista se enrolou com a bola, que ficou oferecida para Deyverson. O centroavante avançou, finalizou e levou a melhor sobre Diego Alves, que até tocou na bola, mas não impediu o gol.

O Flamengo respondeu e com Gabigol, que recebeu passe rasteiro de Arrascaeta e chutou de direita por cima do travessão. No segundo tempo, Danilo Barbosa desperdiçou boa chance de dentro da área, finalizando na rede pelo lado de fora. A partir de então, o time carioca não conseguiu superar a sólida e eficiente defesa do Palmeiras. Com o apito final, o Verdão pôde comemorar o tri da Libertadores.