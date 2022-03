Flamengo dá show na reabertura do Maracanã

O Flamengo goelou o Bangu por 6 a 0 neste sábado (12), no primeiro jogo no Maracanã em 2022, que voltou depois de reforma no gramado. O tapete, que agora tem grama artificial e natural, parece ter ajudado o rubro-negro na exibição desta tarde. Com o estádio lotado, os flamenguistas tiveram uma boa amostra do que Paulo Sousa quer para a equipe nesta temporada, na última rodada do Campeonato Estadual.

Show do Flamengo dentro e fora de campo

O rubro-negro aproveitou bem a energia dos mais de 63 mil torcedores, que geraram uma renda de R$ 1,5 milhões, e estiveram presentes no retorno do Maior do Mundo. Assim, entregou dentro de campo aquilo que o torcedor gosta de ver: futebol bem jogado e muitos gols.

Logo aos 9 minutos, o placar foi inaugurado. Lázaro saiu bem da pressão do adversário, e clareou a jogada para Matheuzinho arrancar. O lateral tabelou com Gabigol, recebeu na linha de fundo e cruzou de volta para o atacante finalizar em cima da defesa. A sobra, porém, foi parar nos pés de Arrascaeta, que foi preciso para marcar o dele. O 44º quarto com a camisa rubro-negra, empatando com o argentino Vallido no top-5 de goleadores estrangeiros.

Até este momento, contudo, o Fla já havia finalizado cinco vezes, contra nenhuma do time visitante. O sexto chute foi o segundo gol. Em um ataque armado rapidamente, os renegados de Tite na última convocação para a Seleção Brasileira mostraram seus talentos. Éverton Ribeiro deu bom passe para Gabigol em profundidade, e o atacante não titubeou. 2 a 0, e Gabi se isolando na artilharia do Estadual, com seis gols. Apesar do ritmo ter diminuído logo depois, o time da Gávea não parou de criar chances.

Dessa forma, o goleiro Paulo Henrique precisou trabalhar para evitar um massacre maior no primeiro tempo. Primeiro, em escanteio que David Luiz cabeceou na gaveta, e o arqueiro se esticou, e depois em jogada ensaida, também em tiro de canto. Arrascaeta “fatiou” para o camisa 9, que de primeira bateu forte, mas Paulo Henrique foi tranquilo para fazer a defesa. Contudo, aos 43′, não deu na cabeçada de Léo Pereira, em outra escanteio ensaiado.

Pedro mal e primeiro gol de joia do Flamengo

Na segunda etapa, Paulo Sousa veio com mudanças, para continuar testando a equipe e o novo padrão de jogo, com diferente jogadores. Para isso, Pedro entrou no lugar de Éverton Ribeiro, e Diego para a saída de João Gomes. Os dois jogadores, entretanto, não entraram no mesmo ritmo dos titulares. O camisa 21 foi um exemplo disso, com dificuldades na criação finalização de chances ofensivas.

Desse modo, o Bangu começou a aparecer mais no ataque. Hugo Souza foi exigido apenas duas vezes na etapa inicial, e no segundo tempo, trabalhou novamente para garantir que o Fla não fosse vazado. Renatinho dominou na intermediária e colocou na gaveta, mas Hugo tirou na ponta dos dedos.

O Fla então voltou ao jogo intenso de anteriomente. Foi desse jeito que aos 29′, finalmente Pedro fez uma boa jogada, e ajeitou para Matheus França chegar batendo. O jovem meia-atacante, com multa rescisória de 100 milhões de euros, contou com um desvio na zaga para marcar o primeir o dele como profissional.

Então, após isso, a porteira se abriu para um placar mais elástico. Léo Pereira de novo apareceu sozinho na primeira trave, e marcou o segundo dele. Nos acréscimos, Gabigol repetiu a dose, recebendo sozinho dentro da área em passe do contestado Isla, que ouviu algumas vaias quando entrou no jogo. 6 a 0 para o rubro-negro, que encantou o flamenguista que lotou o Estádio Mário Filho, e saiu de alma lavada. O Flamengo termina a primeira fase do Estadual com 26 pontos, e aguarda a definição do adversário da semifinal. O rubro-negro terá a vantagem do empate, por ter terminado em segundo.