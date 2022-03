Flamengo contrata lateral-esquerdo lesionado

O Flamengo encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 24 anos, que foi revelado pelo Fluminense. O jogador chega por empréstimo do Spartak Moscow, da Rússia, com opção de compra no fim de 2022, quando termina o vínculo, como divulgado inicialmente pelo jornalista Mauro Cezar. Valores não foram mencionados. O atleta estava sem atuar recentemente por causa de uma lesão no pé, que ocorreu no dia 19 de março, e Ayrton precisou sair de campo de muletas.

O jogador chega ao Rio de Janeiro hoje (29) para assinar o contrato, e ser reavaliado pelo Departamento Médico do clube. No entanto, exames preliminares realizados no Spartak constataram que a lesão não foi grave. Recentemente, o Fla contratou o zagueiro Pablo, que também estava no futebol russo. Mas no primeiro treino, o defensor lesionou o joelho.

Ainda segundo o jornalista, os atuais jogadores da posição, Renê e Ramon deverão ser negociados. Enquanto o veterano deve sair em definitivo, o jovem lateral pode ser emprestado.

Foto: Lateral em ação pelo Spartak Moscow, da Rússia – Divulgação