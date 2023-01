Flamengo conhece os primeiros adversários no Mundial

Rubro-Negro pode reencontrar velho conhecido no torneio ou protagonizar duelo inédito



O Flamengo conheceu seus possíveis adversários no Mundial de Clubes na sexta-feira (13). Em sorteio realizado pela Fifa, ficou decidido que o Rubro-Negro enfrentará o vencedor da partida entre Wydad Casablanca, de Marrocos, e Al Hilal, da Arábia Saudita.

O Al Hilal já é conhecido do Flamengo. As duas equipes se enfrentaram no Mundial de 2019 e marcaram o único confronto entre elas na história. Com uma vitória por 3 a 1, de virada, o Rubro-Negro se classificou para a final do torneio.

Salem Al-Dawsari abriu o placar aos 17 do primeiro tempo. O Flamengo só conseguiu reagir na segunda etapa. Arrascaeta empatou aos 3, Bruno Henrique virou aos 32 e Al-Bulayhi marcou contra aos 36.

Na decisão da competição, porém, o time atualmente comandado por Vítor Pereira enfrentou o Liverpool e ficou com o vice-campeonato após perder por 1 a 0.

Caso o Wydad Casablanca avance para a semifinal desta edição, o Flamengo irá protagonizar um jogo inédito em sua história.

O Wydad é o maior campeão nacional de Marrocos com 22 títulos e chega para sua segunda participação no Mundial. Em 2017, ano em que fez sua última aparição, terminou na sexta colocação.

O Mundial de clubes será realizado no Marrocos, entre 1º e 11 de fevereiro de 2023. As cidades sede ainda não foram definidas.

Favoritos nas apostas

A temporada de 2023 do futebol brasileiro começa nesta semana, e Palmeiras e Flamengo largam na frente como favoritos para conquistar títulos no decorrer do ano. Análises colocam o clube carioca como principal favorito ao título Mundial de Clubes e o Verdão como provável campeão brasileiro.

Com elencos recheados de estrelas, paulistas e cariocas têm dominado o cenário nacional nos últimos anos, o Palmeiras venceu o bicampeonato da Libertadores da América em 2020 e 2021, a Copa do Brasil em 2020 e o Brasileiro e Paulista de 2022. Já o Mengão venceu a Libertadores de 2019 e 2022, a Copa do Brasil de 2022, os Brasileiros de 2019 e 2020 e foi tricampeão carioca, vencendo em 2019, 2020 e 2021.

Segundo a análise da casa de apostas, o Palmeiras de Abel Ferreira é o time com maiores chances de conquistar o Brasileirão de 2023 com 25% de probabilidade. Em outra análise, dois clubes que subiram para a Série A em 2022, Grêmio e Cruzeiro, com grandes chances de terminarem no G4 do campeonato nacional.

A edição de 2022 do Mundial de Clubes será disputada na primeira semana de fevereiro, no Marrocos. O atual campeão da Libertadores, o Flamengo, será o representante Sul-americano na disputa do título. Segundo os cálculos, o Fla tem 11% de chances de vencer o título.

Todas as sete vagas estão preenchidas. Real Madrid (ESP), Flamengo (BRA), Wydad Casablanca (MAR), Seattle Sounders (EUA), Al-Ahly (EGI), Al-Hilal (ARA) e Auckland City (NZL) integram a lista de classificados para o torneio intercontinental.

Flamengo e Real Madrid, seguindo o exemplo das edições anteriores, entram diretamente na semifinal, em chaves opostas. Dessa forma, caso vençam seus respectivos confrontos, estarão na decisão.