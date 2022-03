Flamengo conhece adversários da Libertadores

O azar passou longe do Flamengo no sorteio da Copa Libertadores 2022, que ocorreu na manhã de sexta-feira (25), na sede da Conmebol, no Paraguai. O rubro-negro que é o cabeça do grupo H reencontrará a Universidade Católica, do Chile, na competição depois de cinco anos. Além disso, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru, e o Talleres, da Argentina, pela primeira vez na história do clube. Todas as equipes que vão receber o time da Gávea em seus estádios estão no nível do mar. Ou seja, o Fla evitou a altitude neste ano.

A estreia do Flamengo ainda não tem data marcada, porém a fase de grupos da Libertadores inicia a partir do dia 6 de abril, e termina já no mês seguinte, no dia 25 de maio. Para a edição desta temporada, a Conmebol ampliou a premiação para o grande campeão para 16 milhões de dólares (R$ 75 milhões). Caso avance até a final, e conquiste o tricampeonato da América, o Fla pode embolsar 23 milhões de dólares (cerca de R$ 113 milhões).

Palmeiras tem grupo fácil na Libertadores

O rubro-negro tenta reconquistar o título da ‘Liberta’ após o vice-campeonato em 2021 para o Palmeiras. O alviverde paulista será o cabeça do grupo A, que está composto por Emelec (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Independiente Pretolero (Bolívia).

Enquanto a principal competição do ano não chega, a equipe de Paulo Sousa segue se preparando para a final do Estadual. Faltam Fluminense e Botafogo decidirem quem será o adversário do rubro-negro. Os dois jogos que decidem o campeão do Rio de Janeiro estão marcados para os dias 31 de março e 3 de abril, 3 dias antes da possível estreia na Libertadores.

Foto: Em 2017, Rodinei abriu o placar contra a Universidade Católica na vitória por 3 a 1. As equipes voltarão a se encontrar em 2022 – Gilvan de Souza