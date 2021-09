Flamengo bate o Barcelona-EQU e vai à final da Libertadores

Bruno Henrique decidiu a partida…de novo, e o Flamengo vai lutar pelo tri na final da Libertadores. Depois de derrotar o Barcelona-EQU por 2×0, em Guayaquil, o placar final de 4×0 coloca o rubro negro em mais uma disputa pelo título de maior da América. Bruno Henrique foi responsável pelos quatro gols nas duas partidas.

No início da partida o goleiro Diego Alves fez boas defesas e não deixou o Barcelona balançar a rede. Léon, Castillo e principalmente Martínez deram trabalho ao time rubro negro, mas quem conseguiu marcar, mais uma vez, foi Bruno Henrique que, com passe de Everton Ribeiro, mandou para o gol de Burrai.

Já no segundo tempo, a equipe de Guayaquil tentou pressionar, mas não teve jeito. A noite era da dupla rubro negra. Aos quatro minutos Everton Ribeiro foi lançado por Gabigol na direita da área e fez o passe para Bruno Henrique mandar para o gol. O quarto dele no placar agregado. Precisando de cinco gols para avançar, o Barcelona perdeu o fôlego no jogo e o time de Renato Gaúcho administrou o resultado até o fim.

Agora o Flamengo enfrentará o Palmeiras que superou o Atlético-MG na outra semifinal.

A grande final da Libertadores acontece no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, em jogo único.

Foto: Marcelo Cortes/CRF