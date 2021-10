Flamengo atropela Athletico e assume vice-liderança no Brasileirão

A dupla Gabigol e Bruno Henrique brilhou no jogo de hoje (3) entre Flamengo e Athletico Paranaense. O time rubro negro venceu por 3 a 0 com direito a assistência de Gabriel para o camisa 27 marcar o segundo gol ainda no primeiro tempo contra o Athletico, no Maracanã.

Nas redes sociais, os dois voltaram a ser muito elogiados, com alguns, inclusive, os elegendo como a grande dupla da história do clube no século. Esta foi a 12ª assistência de Gabigol para gols de Bruno Henrique desde 2019.

O Flamengo começou o jogo pressionando, e aos quatro minutos, Andreas Pereira recebeu passe de Bruno Henrique e chutou da entrada da área. A bola explodiu na trave e sobrou para Everton Ribeiro que abriu o placar.

Com nove minutos de jogos, equipe rubro negra já vencia por 2 a 0. O jogo foi um ataque contra a defesa. E o Flamengo dominou a partida.

Aos 40 minutos, Carlos Eduardo foi derrubado dentro da área por Rodrigo Caio. Mas depois de checar o VAR, o pênalti marcado pelo árbitro foi invalidado. Aos 49 minutos, em um contra ataque iniciada por Bruno Henrique, Arrascaeta deu passe para Andreas Pereira, que fez o terceiro.

Flamengo e Athletico ainda vão se encontrar na semifinal da Copa do Brasil, na reta final de outubro, e têm mais um compromisso pelo Brasileirão, válido pelo turno e que foi adiado na ocasião.

Na próxima rodada, a 24ª da competição, o Flamengo vai até Bragança Paulista, encarar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, na quarta-feira (06), às 20h30. No mesmo dia, mas às 19h, o Athletico vai até Goiânia, encarar o Atlético-GO, no Antônio Accioly.