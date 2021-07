Flamengo anuncia Renato Gaúcho como novo técnico

No mesmo dia em que demitiu Rogério Ceni de madrugada, o Flamengo anunciou o novo técnico para a sequência da temporada. Desejo de muitos torcedores rubro-negros, Renato Gaúcho assinou com o time da Gávea até o final de 2021. O anúncio foi feito no início da noite deste sábado no Twitter oficial do clube.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Renato Gaúcho é o novo técnico do elenco profissional. #BemVindoRenato #CRF pic.twitter.com/4DZ8q5wXz5 — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021

O acerto entre as partes foi rápido. Embora o agente do treinador tivesse recusado a proposta inicial do clube, a diretoria se reuniu com Renato na tarde de hoje, logo após o técnico passar por um momento de lazer na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Embora os valores não tenham sido divulgados, Renato Gaúcho aceitou fazer uma redução salarial dentro da realidade financeira do Flamengo.

Nas redes sociais, torcedores flamenguistas vibraram com a contratação. A expectativa é que a estreia aconteça na quarta-feira, no duelo contra o Defensia Y Justicia no jogo de ida das oitavas de final válido pela Libertadores. Já o duelo contra a Chapecoense, neste domingo, valido pelo Brasileirão terá o comando do auxiliar Maurício de Souza.

Como jogador, Renato teve passagem marcante no clube, conquistando a Copa União de 1987 e a Copa do Brasil de 1990. Entretanto, ele se tornou inimigo para muitos torcedores rubro-negros em 1995, quando defendeu o Fluminense e fez o famoso gol de barriga na decisão do Campeonato Carioca daquele ano, que era o centenário de fundação do Flamengo.