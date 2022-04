Flamengo anuncia chegada de goleiro da Seleção Brasileira

O Flamengo anunciou neste domingo (3) a contratação do goleiro Santos, que atuava pelo Athletico-PR. O arqueiro de 32 anos assinou contrato com o time da Gávea até dezembro de 2025. Ele chega para disputar a posição com Hugo Souza e Diego Alves.

Divulgação/Flamengo

Revelado pelo Porto-PE, de Caruaru, Santos estreou profissionalmente pelo Athletico, em 2011, justamente contra o Mais Querido, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Pela equipe paranaense, o goleiro ganhou projeção nacional e foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro de 2019. Ele também foi bicampeão da Sul-Americana (2018 e 2021) pelo Furacão.

Representando a Seleção Brasileira, o goleiro foi o titular da equipe que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2021.