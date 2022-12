Flamengo anuncia acordo com Vítor Pereira

O Flamengo anunciou, na manhã de ontem (13), que tem um acordo para que o português Vítor Pereira seja o novo técnico do rubro-negro, na temporada 2023. Após uma negociação polêmica, VP, como é conhecido, chega para ocupar a vaga que era de Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, em 2022, pelo time da Gávea.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023”, disse breve comunicado publicado pelo clube, em suas redes sociais. A postagem foi acompanhada de uma foto do técnico com o nome dele e o escudo do clube.

“VP” irá se juntar a Paulo Sousa, Jorge Jesus, Cândido de Oliveira e Ernesto Santos na lista de portugueses que já comandaram o rubro-negro. Na última temporada, Pereira trabalhou no Corinthians, também do Brasil, e cruzou o caminho do Flamengo por duas vezes, levando a pior em ambas, nas quartas de final da Libertadores e na decisão da Copa do Brasil.

Pelo alvinegro paulista, Vítor Pereira comandou o time em 64 oportunidades, somando 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro, eliminado nas quartas da Libertadores e vice-campeão da Copa do Brasil, portanto, não faturando nenhum título.

O acerto gerou críticas por parte da torcida corintiana porque Pereira não renovou o contrato com o clube paulista alegando que iria tirar um período sabático, em Portugal, devido a problemas de saúde de sua sogra. Entretanto, a informação que circula é que o treinador irá se mudar, junto de sua família, para o Rio de Janeiro.

Dorival se demite

Após descobrir que a diretoria do Rubro-Negro iniciou negociações com o português Vitor Pereira, Dorival Júnior, treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil deste ano, comunicou imediatamente que qualquer chance de renovação estava descartada.

Com isso, Dorival encerrou a terceira passagem pelo Flamengo de forma positiva. O treinador foi contratado em junho, quando a equipe estava próxima da zona de rebaixamento. Conseguiu, em seis meses, reerguer o clube e chegar à conquista da quarta Copa do Brasil e da terceira Libertadores.

Dorival Júnior fechou sua passagem com 41 jogos, 23 vitórias, seis empates e nove derrotas, obtendo, assim, 60.98% de aproveitamento.