Flamengo acerta com Pablo, zagueiro que estava na Rússia

O Flamengo está a detalhes de anunciar o terceiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do zagueiro Pablo, que deixou o Lokomotiv Moscou, da Rússia, e vai assinar por três anos com o Rubro-Negro. O time russo, inclusive, já anunciou a saída do jogador brasileiro e confirmou a transferência ao Mais Querido, em publicação no Twitter.

“Lokomotiv e Flamengo chegaram a um acordo sobre a transferência do zagueiro Pablo Castro. O jogador joga pelos “railwaymen” desde janeiro de 2021, participou em 31 jogos e marcou 2 gols. Agradecemos a Pablo pelo jogo e desejamos sucesso em sua futura carreira”, escreveu o perfil oficial do Lokomotiv.

Pablo já se desembarcou no Rio de Janeiro e iniciou o exames médicos para ser anunciado no Flamengo. O zagueiro, de 30 anos de idade, é pedido especial de Paulo Sousa, que comandou o atleta no Bordeaux, da França.

No Brasil, O zagueiro teve trajetória de destaque no Corinthians, em 2017, pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro. Além do time paulista, Pablo acumula passagens por Ceará, Quixáda, Tiradentes FC, Grêmio, Avaí, Ponte Preta.

Nesta segunda-feira (14), o zagueiro Pablo ficou ainda mais próximo do Flamengo. No momento, falta apenas o anúncio do Mais Querido, visto que o Lokomotiv de Moscou (RUS), ex-clube do atleta, já comunicou a saída do jogador. O defensor, inclusive, está no Rio de Janeiro e, nas redes sociais, posou para fotos com as cores do Mengão. Além da bandeira rubro-negra, teve até plaquinha para comemorar o acerto.

É importante frisar que, no momento, o zagueiro ainda não pode atuar pelo Mais Querido. Isso porque, Pablo ainda não tem a documentação em dia e sequer foi anunciado pelo Rubro-Negro. A expectativa é de que o defensor esteja apto à entrar em campo no segundo jogo da semifinal do Carioca, contra o Vasco. Após ser apresentado, é claro, o ex-Lokomotiv de Moscou passará por processo de adaptação com elenco e comissão técnica.

Para tê-lo no elenco, o Mengão desembolsou 2,5 milhões de euros (R$ 13 milhões), em vínculo de três a quatro anos.

Pablo já iniciou os exames médicos no CT Ninho do Urubu e deve ser anunciado pelo Mais Querido ainda neste início de semana. O zagueiro acompanhará de camarote o primeiro jogo da semifinal do Carioca, no qual o Flamengo enfrenta o Vasco, no Maracanã. A partida acontecerá nesta quarta-feira (16), às 20h (horário de Brasília) e contará com transmissão do Coluna do Fla, no YouTube.