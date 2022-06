Flamengo acerta com Dorival Júnior para substituir Paulo Sousa

Nesta quinta-feira (09), um dia após perder para o Bragantino, a diretoria rubro-negra se movimentou e já providenciou o substituto de Paulo Sousa: trata-se de Dorival Dorival Júnior, que já foi treinador do Flamengo em duas ocasiões: 2012 e 2018.

Apesar do acerto com Dorival Júnior, o Flamengo ainda não oficializou a saída de Paulo Sousa, que seguiu com a programação normal do departamento de futebol, e, em Atibaia, deve comandar o treino do elenco principal. O próximo jogo do time é diante do Internacional, no próximo sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o Flamengo começou a mapear o mercado em busca de um substituto para Paulo Sousa já no início da semana, após a derrota do time de Paulo Sousa para o lanterna Fortaleza.

Na atual passagem pelo Vozão, iniciada em 28 de março, Dorival Júnior comandou o Ceará em 18 jogos (11 vitórias, quatro empates e três derrotas(, tendo 68% de aproveitamento dos pontos em disputa.

