Flamengo abre 2 a 0, mas vacila e cede empate ao Grêmio

O Flamengo abriu 2 a 0 e, mesmo com um jogador a mais, vacilou. O Grêmio buscou o empate com o Flamengo: 2 a 2, em partida atrasada da 2ª rodada do Brasileiro, em Porto Alegre. A vitória estava nas mãos do Flamengo. Entretanto, um vacilo logo fazer 2 a 0 no placar recolocou o Grêmio no jogo. O Tricolor Gaúcho buscou o empate. O Fla, vice-líder do Brasileiro, agora tem 67 pontos. Já o Grêmio, 18º colocado, tem 36 pontos.

O primeiro tempo foi morno. O Flamengo rodava a bola, mas não conseguia criar. O Grêmio, por sua vez, apostava no lado esquerdo, com Ferreira. Foi por ali que nasceu a 1ª e principal chance. Após cruzamento, Jhonata Robert cabeceou, mas Gustavo Henrique, quase que em cima da linha, salvou o clube carioca.

O Grêmio respondeu no fim. Após jogada pela esquerda, Diego Souza emendou da entrada da área e obrigou Hugo Souza espalmar. Nos acréscimos, o centroavante chegou a balançar a rede, mas o lance foi corretamente anulado, por impedimento.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com Bruno Viana no lugar de Gustavo Henrique. Renato, aos 12 minutos, colocou Arrascaeta. No primeiro lance do uruguaio, saiu o gol. Arrascaeta virou o jogo para Rodinei. Ele cruzou, a zaga gremista não cortou e a bola ficou com Vitinho. Ele bateu e fez 1 a 0.

A situação do Grêmio ficou pior logo na sequência. Jhonata Robert acertou Vitinho. Como já tinha amarelo, foi expulso. Kenedy quase ampliou, mas Gabriel voou e espalmou. O Flamengo contou com retorno de Pedro, recuperado de cirurgia no joelho direito. Ele foi lançado aos 24 minutos.

O Flamengo ampliou aos 28 minutos. Kenedy avançou pela direita e tocou para Vitinho. Ele dominou e chutou no canto: 2 a 0. O Grêmio descontou no minuto seguinte. Ferreira cruzou e Borja, que entrara no lugar de Diego Souza, completou para a rede.

Renato recuou o Flamengo. Ele tirou Vitinho e Renê. Colocou Piris da Motta e Ramon. O clube carioca foi castigado. Aos 36, Ferreira acertou chute e deixou tudo igual. Cortez ainda levou perigo.

Arrascaeta, nos acréscimos, quase marcou. O Flamengo amargou um empate amargo antes da final da Libertadores.

O Flamengo, agora, tem a decisão da Libertadores pela frente. Neste sábado, enfrenta o Palmeiras, no Uruguai. Já o próximo compromisso pelo Brasileiro é na terça-feira, contra o Ceará, no Maracanã.

Já o Grêmio volta a campo já nesta sexta-feira e visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em duelo direto na briga contra o rebaixamento no Brasileirão.