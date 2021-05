Fla x Flu decide campeão carioca neste sábado no Maracanã

O Fla-Flu de número 433 decide hoje (22) o campeão carioca de 2021. O Rubro-Negro luta pelo sexto tricampeonato da história do clube enquanto o Tricolor tenta levantar o campeonato depois de nove anos de jejum. Mesmo sem torcida no estádio, por conta da pandemia, a dupla vai ao campo do Maracanã com a promessa de manter a tradição de decisões emocionantes.

Rogério Ceni deve contar com a volta do zagueiro Rodrigo Caio. No gol, a grande dúvida é se Diego Alves volta ou se Gabriel Batista será mantido na equipe. Sendo assim, o Flamengo deve começar com Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Do lado tricolor, o técnico Roger Machado não tem problemas com o Departamento Médico, mas o mau desempenho do time na última partida pode trazer mudanças. O provável Fluminense é Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio; Yago, Martinelli e Nenê. Kayky, Gabriel Teixeira e Fred.

Apita a decisão o árbitro Bruno Arleu de Araújo, que conta com Carlos Eduardo Nunes Braga no VAR.

Após a disputa, as equipes ainda voltam a pensar na Libertadores da América. O Flamengo já está classificado e, após empatar com a LDU por 2 a 2, vai receber o Veléz Sarfield na próxima quinta, tentando garantir o primeiro lugar do grupo.

Situação diferente vive o Fluminense, que perdeu para o Junior Barranquila por 2 a 1, precisando ir agora a Buenos Aires para lutar pela classificação contra o River Plate na terça-feira (25).