Fla perde para o Al Hilal e dá adeus ao sonho do bi mundial

O Flamengo não mostrou grande futebol e perdeu por 3 a 2 para o Al Hilal, da Arábia Saudita, hoje (7), em Tanger, no Marrocos. Com o resultado, os árabes vão para disputa da final do Mundial de Clubes. Já os rubro-negros terão que se contentar com a decisão de terceiro lugar.

O Al Hilal abriu o placar no início, com Salem Al-Dawsari, de pênalti. O Flamengo empatou com Pedro pouco tempo depois. Nos acréscimos da etapa inicial, os árabes ficaram à frente, novamente com Salem Al-Dawsari, de pênalti. No lance, Gerson foi expulso, deixando os cariocas com um jogador a menos.

No segundo tempo, o Flamengo abusou dos erros de passes e viu o Al Hilal decretar a vitória com Vietto. Os rubro-negros ainda descontaram nos acréscimos, mais uma vez com Pedro.

Agora, o Al Hilal espera o vencedor da outra semifinal, entre Real Madrid e Al Ahly, do Egito, que jogam amanhã, às 16h (de Brasília).

O Al Hilal surpreendeu no começo e abriu o placar logo aos quatro minutos. Vietto foi derrubado por Matheuzinho na área e o árbitro marcou pênalti. Salem Al-Dawsari cobrou com categoria, sem chance para Santos.

O revés fez o Flamengo buscar o ataque, mas viu o adversário se posicionar atrás e seguir tentando os avanços em velocidade. A primeira finalização dos rubro-negros aconteceu aos oito minutos, com Pedro. Mesmo nervosos, os cariocas fizeram valer a pressão e empataram aos 19 minutos. Pedro recebeu passe na área e chutou cruzado para a rede.

O empate deu tranquilidade ao Flamengo, que manteve a posse de bola. No entanto, os rubro-negros não conseguiram criar boas jogadas. O Al-Hilal seguia com a tática de buscar os contra-ataques, sem sucesso.

Na parte final, os cariocas voltaram a esboçar uma pressão e chegaram perto da área. No entanto, o Al Hilal também foi ao ataque e acabou sendo premiado aos 53 minutos. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti para os árabes. Para piorar, Gerson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Salem Al-Dawsari cobrou novamente para deixar a equipe asiática a frente no intervalo.

No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Flamengo pressionou nos primeiros minutos em busca do empate. Só que foi o Al Hilal que quase marcou, aos 12 minutos. Marega fez grande jogada e tocou para Khalifah Al-Dawsari, que acertou o travessão.

O lance animou os árabes, que passaram a controlar a partida. Para piorar, o Flamengo errava muitos passes no meio e proporcionava os contra-ataques do Al Hilal. Aos 24 minutos, em avanço rápido, Vietto chutou para o gol para fazer o terceiro.

O novo revés foi sentido pelos flamenguistas. Os cariocas pouco mudaram de postura e seguiram vendo o Al-Hilal dominar o confronto. Os árabes ainda tiveram chance de ampliar o placar. Só que nos acréscimos, Pedro marcou o segundo dos cariocas, mas não o suficiente para decretar a derrota da equipe brasileira no Marrocos.