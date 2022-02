Fla-Flu será o primeiro clássico do ano pelo Estadual

Chegou a hora do primeiro clássico do ano no Campeonato Estadual. Flamengo e Fluminense irão duelar pela quarta rodada do estadual. O rubro-negro é o vice-líder da Taça Guanabara, com sete pontos. O tricolor, após o tropeço na estreia, engatou uma sequência de duas vitórias seguidas e ocupa a quarta posição, com seis pontos conquistados.

Após estreia com vitória do elenco principal, o Flamengo se reapresentou na tarde de quinta-feira (3), no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para o clássico, que será disputado no próximo domingo (6), às 16h, no Estádio Nilton Santos.

Os atletas flamenguistas que iniciaram o jogo contra o Boavista realizaram um trabalho regenerativo na academia com o preparador físico Lluis Sala. Enquanto isso, o restante do elenco foi para o campo e fizeram o aquecimento sob orientação de Antonio Gomez.

Elenco titular do Flamengo fará sua segunda partida na temporada foto;Marcelo Cortes/Flamengo

O lateral-direito Isla e o meia Arrascaeta, que retornaram das suas respectivas seleções, participaram da atividade.

No lado tricolor, a esperança de gols está no argentino Germán Cano, que recentemente trocou o Vasco da Gama pelo Fluminense, Contra a Portuguesa, o jogador marcou seu primeiro gol com camisa do Fluminense e garantiu a vitória tricolor sobre o Audax Rio por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O camisa 14 não escondeu a felicidade e afirmou que este foi apenas o primeiro de muitos gols que ele ainda espera marcar pelo Time de Guerreiros.

“É um sentimento muito bom, uma alegria enorme marcar meu primeiro gol pelo Fluminense. Estou realmente muito feliz e espero poder fazer mais muitos gols”, declarou o argentino.

Antes mesmo do gol, Cano já tinha seu nome cantado a plenos pulmões pela torcida nas arquibancadas. Ao marcar e fazer sua tradicional comemoração com o “L”, o atacante foi ainda mais celebrado e fez questão de agradecer o carinho.

“É fundamental que os torcedores estejam conosco e nos apoiem torcendo para o time. Quero agradecer à torcida que sempre nos faz jogar mais”, disse.

Fotos: Marcelo Cortes/Flamengo e Mailson Santana/Fluminense