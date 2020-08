Fla busca os primeiros pontos no Brasileiro

Surpreendido pelo Atlético Mineiro na estreia no Campeonato Brasileiro, o Flamengo busca os primeiros três pontos na competição dessa quarta-feira (12). O Rubro-Negro vai encarar o Atlético-GO fora de casa, pela segunda rodada. A partida será no Estádio Olímpico de Goiânia e está marcada para às 20h30min.

A estreia com derrota não abalou o também estreante Domènec Torrent. O novo treinador do Flamengo minimizou o resultado em um campeonato longo e de pontos corridos.

“Às vezes não é possível ganhar, especialmente se você tem muitas oportunidades. No primeiro tempo não fizemos gol e depois tivemos azar ao fazer um gol contra. Mas isso é futebol, é um campeonato longo e temos tempo de jogar muito melhor”, disse Dome após a partida no Maracanã.

Com todos os jogadores à disposição, o Flamengo não deve ter mudanças na equipe para o jogo desta quarta. A única novidade será no banco de reservas com o retorno de Diego, que ficou de fora no domingo devido a uma virose.

Do lado goiano, o confronto será a estreia da equipe neste Campeonato Brasileiro. O Dragão teve sua estreia contra o Corinthians adiada no último final de semana, já que o Timão disputou no sábado a final do Paulistão.

Em coletiva na semana passada, o zagueiro Éder reclamou das previsões que apontam a equipe como candidata ao rebaixamento.

“Acompanho na internet muitos dando o Atlético-GO como já rebaixado. Isso já é uma falta de respeito. Sei que é natural do torcedor brasileiro fazer projeções e listas, mas nosso pensamento é vencedor e queremos entrar no campeonato para fazer uma grande campanha. A melhor do clube na Série A”, disse Éder.

O Atlético-GO teve cinco jogadores com resultado positivo para Covid na semana passada, inclusive o goleiro Jean. Com uma lesão muscular na coxa, o atacante Renato Kayzer também deve ficar de fora. Já o meia Jorginho, que ficou quase duas semanas afastado dos treinos, estará à disposição. O técnico Vagner Mancini deve manter a base da equipe que iniciou os jogos-treino contra Cuiabá-MT e Capital-DF.

ATLÉTICO-GO X FLAMENGO-RJ

ATLÉTICO-GO: Jean (Kozlinski); Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Éverton Felipe; Matheuzinho, Júnior Brandão e Ferrareis

Técnico: Vagner Mancini

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique

Técnico: Domènec Torrent